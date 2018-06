La Frite c'est un "instrument pédagogique d'expérimentation sonore" créé par la salle de Musiques actuelles La Vapeur à Dijon et par Kogümi, un collectif d'artistes lyonnais. L'objectif est d'apprendre aux scolaires de tous âge les bases de la musique électronique en misant sur le collectif.

Dijon, France

La Frite, c'est 15 instruments, boîte à rythmes, samplers, synthétiseurs le tout relié à une table de mixage, qui permet à 15 enfants de produire de la musique en même temps. Cela fait trois ans que le collectif lyonnais Kogümi et le salle dijonnaise La Vapeur l'élabore. Son objectif initier les scolaires à la musique électroniques. Après des essais concluants dans plusieurs établissements dijonnais, dès la rentrée prochaine il sera prêté gratuitement et pour plusieurs semaines à tout enseignant qui le demande.

"On avait des appréhension au départ, mais l'outil est très adapté aux enfants" — Karen Lety, enseignante de CP au groupe scolaire Champollion à Dijon.

"Cela a été une expérience très très riche", s’enthousiasme encore Karen Lety, enseignante de CP au groupe scolaire Champollion à Dijon. Pendant une semaine sa classe de CP a disposé de la Frite et des professeurs de musique du collectif Kogümi. "On avait des appréhension au départ, mais l'outil est très adapté aux enfants, même petits. C'est un vrai apport éducatif, ça apporte une vraie coopération entre les élèves."

Quinze personnes peuvent jouer en même temps. © Radio France - Lila Lefebvre

"Au début on les a laissé faire et c'était le chaos, ajoute Simon Brouin, un de membres de Kogümi qui a chapeauté les ateliers à l’école Champollion. Et puis les enfants ont rapidement trouvé des techniques pour jouer ensemble. Rapidement ils ont même commencé à utiliser un vocabulaire musical." Dès la rentrée prochaine, ce dispositif pourra être prêté aux professeurs de Côte-d'Or qui le souhaitent.