"La vie n'est pas un tableau Excel"les syndicats dénoncent les projets de Jean-Michel Blanquer pour la rentrée

Les vacances d'été battent leur plein, mais on prépare déjà la rentrée des classes !

Jean Michel Blanquer, le Ministre de l'Education Nationale, a envoyé une note le 17 juillet aux directeurs d’école, chefs d’établissement et aux professeurs pour organiser le retour des élèves en septembre. Il promet une "rentrée normale".

Un protocole sanitaire strict

En cas de reprise de l'épidémie, il faudra mettre en place un protocole sanitaire strict, similaire à celui qu’ont connu les écoles lors de la première phase du déconfinement le 11 mai.

Une liste de "choses à penser" comme l’accueil des élèves en petits groupes, dans des espaces réaménagés pour maintenir la distance sociale.

Des préconisations qui ne prennent pas en compte la réalité du terrain selon Sophie Grenon, co-secretaire Snuipp-FSU 36 : "On sait déjà que la distanciation n'est pas possible à cause des effectifs dans certaines classes, mais on ne peut pas pousser les murs ! Jean-Michel Blanquer ne peut pas afficher un cadre applicable à toutes les écoles. La vie n'est pas un tableau Excel !"

Des évaluations maintenues

Malgré une fin d'année décousue : avec le confinement, les élèves n'ont pas eu cours pendant près de 3 mois, certains ont carrément arrêté en mars...

Les évaluations de CP, CE1 et 6ème ont lieu dès le 14 septembre. Des évaluations de compréhension (en CP par exemple ce sont des acquis de lecture).

Les élèves n’auront eu qu’une grosse semaine pour renouer avec l’école ; un scénario peu réaliste aux yeux de Sophie Grenon : "Déjà les évaluations l'année dernière étaient trop denses, là il manque 3 mois d'école aux élèves. Leur proposer le même contenu que l'année dernière, c'est nier la période que l'on vient de passer, ce n'est pas possible. Cette rentrée n'est pas une rentrée normale."