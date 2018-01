Selon nos informations, la municipalité d'Avignon vient de décider de conserver la semaine des quatre jours et demi à l'école et donc les activités périscolaires.

C'est un sujet qui fait beaucoup parler devant les écoles ce vendredi matin : Certains savent - des professeurs des écoles -, d'autres devinent, d'autres s'interrogent, surtout des parents d'élèves.

Selon les informations de France Bleu Vaucluse, la municipalité d'Avignon aurait décidé de conserver la semaine des quatre jours et demi dans les écoles maternelles et primaires.

Les enfants conserveraient des temps d'activité périscolaire.

La décision aurait été prise en conseil de majorité, un conseil qui réunit les adjoints et les conseils municipalité autour du maire, la semaine dernière.

Le prochain conseil municipal d'Avignon doit avoir lieu le 31 janvier.

Déjà, certains parents se posent des questions. Une maman d'élève d'une école du centre -ville : "L'école nous dit que l'on va passer à la semaine de quatre jours... La directrice du périscolaire nous affirme qu'on va rester à quatre jours et demi! Et nous, on n'est pas consulté".

D'autres écoles avaient lancé des consultations en vue des conseils d'école. A l'école Marcel-Perrin, un conseil d'école devait être consacré mardi 23 aux rythmes scolaires. Les parents ont voté dans la cour d'école cette semaine pour ou contre en vue de ce conseil, qui a été subitement annulé.

Les parents d'élèves consultés dans les écoles d'Avignon © Radio France - Aurélie Lagain