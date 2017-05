La ville d'Avignon veut engager le dialogue dans les quartiers avec un Médiabus

Depuis deux mois, un camping-car sillonne les quartiers d'Avignon pour engager le dialogue auprès des jeunes.

Réoccuper l'espace public de façon positive, c'est la mission du Médiabus que la municipalité d'Avignon a affrété il y a deux mois pour proposer écoute, sensibilisation et orientation aux jaunes des quartiers dits défavorisés de la ville.

Cette médiation nomade est de sortie les lundis, mardis, jeudis et vendredi, le camping-car des années 1990, repeint par le graffeur Artoon stationne devant les collèges et lycées puis au cœur des cités.

Un "médiabus" qui veut taper dans l'oeil © Radio France - Jean-Pierre Burlet

A bord, un éducateur et deux médiateurs du quartier concerné, (chaque fois c'est un garçon et une fille). A l'arrêt, ils sortent tables de pique-nique, de quoi grignoter, jouer et engagent le dialogue.

Un camping-car tape-à-l’œil pour rétablir le dialogue avec les quartiers

Sébastien Ruel, directeur de la tranquillité publique est à l'origine du projet, pour "plus d'écoute et de dialogue", pour se mettre à leur disposition. Car ils ne feront pas forcément la démarche auprès des institutions.

Djamel, médiateur de terrain confirme, l'expérience est positive : "L'idée, c'est de se mettre dans le domaine public avec ce Médiabus qui tape à l’œil, essayer de les attirer. Une fois qu'on a réussi à établir un contact, on essaie de jouer sur ce dont ils ont besoin directement. "

Jean-Pierre Burlet a testé le Médiabus Copier

Cette dispositif à roulette est de sortie les lundis, mardis, jeudis et vendredi, il stationne devant les collèges et lycées puis au cœur des cités de 16 à 20 heures.