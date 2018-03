Orléans, France

C'était un secret de polichinelle. Cette fois, c'est acté : les écoliers orléanais n'auront plus classe l'an prochain les mercredis matin. Le Conseil Municipal a voté ce lundi le retour à la semaine de 4 jours. Les élus, à l'exception de ceux du Parti Socialiste, ont suivi l'avis des Conseils d'école. Ils s'étaient prononcés à 72% pour la fin du mercredi matin travaillé. Pour autant et ce n'est pas le cas partout, la Ville d'Orléans va continuer à accueillir les enfants le mercredi matin pour des activités extrascolaires.

Des ALE à la place des TAP !!

Après 4 ans de TAP, les temps d'activités périscolaires, la ville d'Orléans estime que les enfants ont "tiré des bénéfices" de cette expérience. " Ce serait dommage de tout arrêter maintenant" estime l'Adjoint à l'Education, Florent Montillot. A la rentrée de septembre 2018, la mairie va donc proposer tous les mercredi matin des ALE : ateliers ludo-éducatifs. Ils se tiendront de 8H30 à 11H30, dans au moins une école par quartier. Les activités seront les mêmes que dans les actuels TAP : sport, jardinage, théâtre ou encore informatique. Mais, seuls les élèves en élementaire seront accueillis. " On considère que vraiment les tous petits ont besoin de se reposer. Pour eux, ce sera soit le Centre de Loisirs classique soit rester à la maison".

Des ateliers payants

Florent Montillot dans les studios de France Bleu Orléans © Radio France - Etienne Escuere

A la différence des TAP actuels, ces ateliers du mercredi matin seront payants pour les familles orléanaises. Il faudra compter de 1 euro à 5 euros par matinée. " C'est assez symbolique " pour Florent Montillot. " Mais, pour que la CAF, la Caisse d'allocations familiales, accorde une subvention sur des activités extrascolaires, il faut que cela soit adossé à une contribution des familles, même légère". En plus de ces ateliers du mercredi matin, la Mairie d'Orléans proposera toujours un accueil en centre de loisirs les mercredis, avec comme aujourd'hui, autour de 800 places pour les petits et les plus grands.

Un questionnaire aux familles envoyé dans les prochains jours

Afin d'organiser au mieux ces ateliers du mercredi, la Direction de l'Education à la Mairie d'Orléans va envoyer prochainement un questionnaire aux familles. Les inscriptions pour les ateliers du mercredi matin se feront début juin.