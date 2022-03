La ville de Belfort équipe ses écoles de capteurs de CO2

Les salles de classe élémentaire et maternelle de Belfort seront bientôt équipées de capteurs de CO2 annonce la mairie de Belfort. L'objectif de ce dispositif, longtemps réclamé par les parents d'élèves et les syndicats d'enseignants, est de limiter la transmission du Covid-19. Vingt-cinq écoles seront concernés. Les écoles Hubert Metzger, René Rucklin, Victor Schoelcher et Emile Géhant n'en auront pas car elles ont bénéficié d'une rénovation ces dernier temps et qu'elles disposent déjà d'une aération double flux précise la municipalité. Si la commande a été réalisée, les délais de livraison n'ont pas encore été communiqués par l'entreprise qui les produit.

Des capteurs pour savoir à quel moment aérer la pièce

Marie-Helène Ivol, adjointe à la mairie, en charge de l'éducation explique que "ces capteurs permettent de donner une indication, par une lumière rouge clignotante ou un bip, dès lors que la concentration de CO2 devient trop élevé. Les maîtres ou les maîtresses n'auront plus qu'à ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air. Une bonne aération permet une moindre concentration du virus, et donc une moindre transmission". Des capteurs qui auront ensuite un intérêt si le virus venait à disparaître précise l'élue : "on sait que lorsqu'il y a un excès de CO2 dans une pièce, cela peut provoquer des maux de tête et des problèmes de concentration. C'est un gage de bien-être pour les enfants et les adultes"

L'opération coûte 33 000 euros, sera financée par l'Etat à hauteur de 23 000 euros, et 10 000 euros par la ville de Belfort.