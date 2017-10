La ville de Belfort va repasser aux 4 jours d'école

Le résultat de la récente consultation auprès des parents et enseignants de la ville de Belfort est sans appel. Ils ont voté à une très grande majorité pour le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles en septembre prochain. Ne manque plus que l'accord de la direction académique.

Sans surprise, on se dirige vers un retour à la semaine des 4 jours dans les 31 écoles de Belfort à la rentrée prochaine de septembre. C'est ce qui ressort de la récente consultation organisée par la mairie auprès des parents d'élèves et des enseignants. Et le résultat est sans appel: 76% des parents se sont exprimés pour un retour à 4 jours (avec une participation de 37%) et 87 % des enseignants (avec une participation de 75%)

Les parents seront prévenus des détails le plus tôt possible

Il reste encore plusieurs étapes avant de valider cette décision. Les prochains conseils d'école vont être consultés, mais c'est surtout la direction académique du territoire de Belfort qui donnera son accord final, sans doute en début d'année. Pour Damien Meslot, qui s'était battu contre la réforme il y a trois ans, ce n'est, en tout cas, pas une surprise et c'est plutôt une satisfaction politique. Son adjointe à l'éducation, Marie-Hélène Ivol, elle, ne donne pas encore de précisions sur les modalités de ce changement. "Nous avons encore quelques mois pour nous organiser. Il faut consulter les centres de loisirs, les associations sportives et nos équipes du périscolaire et nous préviendrons les parents dès que possible pour qu'ils s'organisent aussi".