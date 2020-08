La ville de Besançon recrute encore des animateurs périscolaires

La rentrée approche à grands pas, et la ville de Besançon recherche toujours des animateurs périscolaires. Le travail consiste à s'occuper des enfants des 65 écoles primaires bisontines, avant et après le temps scolaire, le matin, à midi à la cantine, et en fin d'après-midi. Un job qui convient à des étudiants mais pas uniquement, il est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, précise Claudine Caulet, l'adjointe à la maire de Besançon chargée de l'éducation.

"Si vous avez le BAFA, (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), c'est un plus", explique l'élue, "mais si vous ne l'avez pas, on vous forme et on vous le fait passer". Les animateurs périscolaires sont chargés de mettre en oeuvre des animations dans le cadre d'un projet éducatif, d'encadrer les enfants lors des repas à la cantine, il y a aussi un rôle d'apprentissage de la citoyenneté.

500 euros par mois pour 18 heures hebdomadaires

Ce travail à temps partiel est payé environ 500 euros net par mois pour 18 heures par semaine. La ville de Besançon a besoin d'environ 400 animateurs tout au long de l'année scolaire. "On en a un certain nombre à ce jour", précise Claudine Caulet, "mais on en recrute encore parce qu'on aime bien avoir une marge de manoeuvre positive". Si vous voulez en savoir plus ou postuler, tous les détails sont sur le site de la ville de Besançon.