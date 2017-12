La ville de Besançon va finalement inscrire le petit Baudouin à la cantine

Condamnée jeudi 7 décembre par le tribunal administratif pour avoir refusé d'inscrire un élève de primaire à la cantine scolaire, la ville de Besançon va obtempérer : elle s'organisera pour accueillir le petit Baudouin. Mais elle n'exclut pas de faire appel sur le principe.

Yves-Michel Dahoui, adjoint au maire de Besançon chargé de l'éducation, était l'invité de France Bleu Besançon ce vendredi matin à 8h10. La ville tire les conséquences de la décision du tribunal administratif de Besançon. Elle va réexaminer la situation de l'élève pour décider de la manière dont elle l'intégrera dans la restauration scolaire. "On va pas finasser, il y a un droit qui résulte de cette décision et on est là pour le respecter", dit Yves-Michel Dahoui.

Mais cette décision va faire jurisprudence, elle s'applique à tous les enfants qui sont dans le même cas à Besançon et dans de nombreuses communes françaises. Pour Yves-Michel Dahoui, "cela suppose qu'on construise une nouvelle cuisine, qu'on recrute en masse de nouveaux animateurs, un budget qui serait colossal".

Le jugement du tribunal met la ville en difficulté , estime l'adjoint au maire, comme elle met en difficulté l'ensemble des villes de France qui sont concernées. "Les députés ont, la main sur le coeur, avec un bon effet de tribune, proclamé un droit, sans s'occuper de savoir qui allait le financer. On serait amené à dépenser des millions d'euros, sans aucune aide".

La ville de Besançon n'exclut pas de faire appel sur le principe. "Si la jurisprudence doit se créer, autant que ce soit au plus haut niveau de juridiction administrative", ajoute Yves-Michel Dahoui.