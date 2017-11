La ville de Châteauroux lance un pédibus pour les petits écoliers

Le premier pédibus de l'Indre vient d'être créé à Châteauroux dans le quartier Est pour les enfants de l'école du Colombier.

C'est une première dans le département de l'Indre : un pédibus vient de voir le jour à Châteauroux. Le pédibus c'est quoi ? C'est comme un bus, avec des arrêts sur un trajet... mais sans bus. Tout se fait à pied. Le principe est simple : les parents déposent leurs enfants à un point donné et des bénévoles en gilet fluo les accompagnent en toute sécurité sur le chemin de l'école.

Inciter les enfants à faire du sport

Le projet a été initié par le service santé de la ville et Romain Barriere, le directeur de la maison de quartier Est. "On s'en est rendu compte que quand on faisait des activités, pour aller sur les installations de la ville c'était toujours la difficulté de faire déplacer les enfants à pied parce qu'ils n'avaient pas envie, ils étaient fatigués". Le premier pédibus a donc été lancé le lundi 6 novembre au retour des vacances de la Toussaint.

Un quartier de près de 9.000 habitants

Le grand quartier Est de Châteauroux compte quatre groupes scolaires : l'école Jean Zay, Jean Moulin, celle du Colombier et l'école privée Saint-Pierre."On est sur un quartier très étendu, de presque 9.000 habitants, qui va du stade Gaston Petit jusqu'au Pont de Déols, donc on espère toucher un certain nombre de familles à moyen terme".

Des gilets jaunes pour être bien visibles"

Ce projet comprend aussi une dimension sociale. Les enfants sont accompagnés sur le parcours par des retraités du club de marche du Fontchoir, en plus des parents d'élèves bénévoles. "On a prévu des formations à l'accompagnement d'enfants, des gilets jaunes pour être bien visibles et on a travaillé sur le parcours avec la police municipale et le service urbanisme".

Seule obligation : il faut souscrire une adhésion de 6 euros à l'USEP de l'Indre, l'union sportive de l'enseignement du 1er degré pour des questions d'assurance mais les frais sont pris en charge par la maison de quartier. Si vous souhaitez obtenir des informations et vous inscrire, il faut appeler le 06.12.88.46.09.