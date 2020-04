La ville de Dijon précise le mode opératoire pour les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire

Les inscriptions des enfants pour la rentrée scolaire de septembre 2020 se dérouleront comme habituellement entre le lundi 4 mai et le vendredi 29 mai prochains. Voici comment procéder.

La rentrée des classes, dans une salle de classe des pots de feutres et de crayons de couleur. Septembre 2019.

L’inscription se fait par contact téléphonique avec les directeurs-trices des écoles maternelles et élémentaires. Une demande d’inscription dans une école dijonnaise autre que celle du secteur scolaire doit faire l'objet d'une demande de dérogation. Depuis 2018, les demandes de dérogation s’effectuent en ligne. Elles devront être formulées sur le site de la ville de Dijon entre le lundi 4 mai et le vendredi 29 mai pour une étude courant juin. Dès à présent, veillez à vous connecter ou à créer un compte citoyen sur dijon.fr et mettre à jour ou constituer votre dossier famille.