La ville de Marseille lance une vaste concertation sur les écoles

C'est la première étape de grand chantier des écoles à Marseille. La ville lance une concertation sur le fonctionnement de ses 472 écoles. Tous les acteurs du milieu éducatif sont concernés : les agents, la fédération de parents d’élèves, syndicats, les enfants aussi seront invités à donner leur avis. Une concertation dans le cadre du Plan Ecole d'Avenir autour des trois axes : le bâti, le fonctionnement des écoles, et le projet éducatif autour des temps de l'enfant.

La ville fait appel à un cabinet privé "pour un regard extérieur et neuf". Sur France Bleu Provence l'adjoint en charge de l'éducation, Pierre Huguet insiste sur l'utilité de cette concertation malgré l'urgence d'agir.

"Nous avons trouvé une situation invraisemblable, comment vous voulez vous qu'il y ait un vrai management quand il y a seulement un cadre pour 900 agents ? La question du recrutement est un des leviers, mais si on ne s'intéresse pas aux vraies causes et bien les mêmes causes produiront les mêmes effets." - Pierre Huguet