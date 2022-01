La ville de Montpellier annonce des capteurs de CO2 dans les écoles dans quelques semaines

Jean-Michel Blanquer a rappelé cette semaine qu'il souhaite que les maires équipent les salles de la classe en capteurs de CO2 pour limiter les risques de contaminations au coronavirus dans les écoles. Le ministre de l'Education Nationale a annoncé une enveloppe de 20 millions d'euros pour aider les communes à acheter ces capteurs qui alertent lorsqu'il faut renouveler l'air et donc ouvrir les fenêtres.

Le préfet de l'Hérault a tenté de sensibiliser les élus lors d'une réunion avec tous les maires du département ce mardi. À Montpellier, on espère les voir venir dans quelques semaines, mais la majorité des communes ne l'envisagent pas encore, notamment pour des raisons financières.

Des capteurs de CO2 fixes et mobiles à Montpellier

La ville de Montpellier vient d'acheter 50 capteurs de CO2 pour les expérimenter. Cela doit permettre de choisir le meilleur dispositif, d'en préciser la meilleure utilisation. Pour Fanny Dombre Coste, élue chargée de la réussite scolaire à la mairie de Montpellier précise, "s'il s'agit de capteurs mobiles, pas de besoin d'en mettre partout, d'autres seront fixes pour la cantine par exemple". L'expérimentation devra fixer les règles.

Un dispositif pour rassurer tout le monde, les enseignants et les familles - Fanny Dombre Coste, élue chargée des écoles à la mairie de Montpellier

Après cette expérimentation, tous les capteurs seront déployés, "dans plusieurs semaines, c'est le temps de l'administration". L'objectif final est avant tout de "rassurer tout le monde, les enseignants et les familles", l'élue ajoute, "quand vous avez pris l'habitude d'aérer, il n'y a pas besoin de capteurs pour ça, c'est plus pour rassurer". Rassurer et s'assurer que chaque adulte dans les écoles mesurent la nécessité d'ouvrir les fenêtres pour aérer. La ville prévoit un budget de 100 000 euros minimum pour équiper les 116 écoles de capteurs de CO2.

Des (petites) communes plus timides pour se lancer dans l'achat de capteurs de CO2

En revanche, pour les communes plus petites, les maires ne se bousculent pas au portillon. C'est le cas par exemple de Castelnau le lez. Le maire, Frédéric Lafforgue, souligne le fait qu'un bon capteur de CO2 coûte au minimum 250 euros, l'aide de l'Etat étant de 50 euros par capteur, "l'Etat est très gentil, on se retourne une fois de plus vers les collectivités, mais cela fait un budget de 200 euros par capteur sachant que j'ai 74 classes". Une subvention de 50 euros qui n'est versée que pour les classes. Or, Frédéric Lafforgue estime qu'il y a d'autres salles à équiper pour bien faire, "les cantines, les dortoirs, les gymnases, les salles polyvalentes".

On se retourne une fois de plus vers les collectivités - Frédéric Laffrogue, maire de Castelnau-le-Lez

Le maire de Castelnau-le-Lez ajoute, "si on doit équiper, on équipera, mais il ne faut pas non plus qu'on se retrouve, passez moi l'expression, avec un effet de mode pour se rassurer. si c'est pour rappeler qu'il faut ouvrir les fenêtres régulièrement, ça peut être bénéfique, mais les enseignements le font automatiquement". Frédéric Lafforgue qui est d'autant plus dubitatif que techniquement, ces capteurs peuvent provoquer une certaine panique auprès des enfants, "on s'est rendu compte que lorsqu'il sonne, cela crée du stress, et ce n'est pas l'idée non plus". Il conclut malgré tout que si les directeur d'école lui en font la demande, il en achètera "sans problème".

Le préfet de l'Hérault a rappelé ce mardi que les dépôts de subventions pour l'achat de capteurs de CO2 doivent être déposés avant le 22 avril 2022, l'achat devra être fait avant.On imagine donc assez bien qu'il faudra attendre plusieurs semaines avant que ce dispositif destiné à lutter contre les contaminations au coronavirus dans les écoles arrive concrètement dans les classes.

