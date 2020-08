Montpellier lance un plan de rénovation des écoles en concertation avec les enseignants et les parents

A quelques jours de la rentrée scolaire, la mairie de Montpellier annonce un vaste plan de rénovation et de construction des écoles sur plusieurs années. Un programme de travaux et de créations d'établissements qui sera élaboré dans les prochains mois en concertation avec les professeurs, les personnels, les parents et même les enfants.

Changement de méthode pour élaborer un plan de rénovation et de construction des écoles

"on va arrêter des gestes architecturaux sur les écoles. La nouvelle école du quartier Port-Marianne coûte le même prix qu'un collège. C'est excessif" selon Fanny Dombre-coste, élue chargée de la vie éducative et à la réussite scolaire, qui entend construire des établissements plus raisonnables en terme de coût pour rééquilibrer le budget entre toutes les écoles.

On va arrêter les gestes architecturaux - Fanny Dombre Coste, chargée de l'éducation à la mairie de Montpellier

Les anciennes écoles pourront donc bénéficier d'un plan de rénovation pour que les écarts se réduisent avec les écoles plus récentes mieux équipées. 87 écoles ont été déjà rénovées cette année. Des travaux sur les toitures, des changements de menuiseries, de sanitaires ou encore des aménagements sur les clôtures et préaux, et des rénovation de peinture, sols, électricité. En 2020, la ville consacre 12,5 millions d'euros de réparations et d'investissements. Quatre nouvelles écoles sont programmées : l'école Joan Miró à Port Marianne en 2021, l'école Restanque en 2022, l'école sur le site de l'ancien conservatoire Candolle dans l'Ecussion d'ici 2024 et enfin une école à la Mosson en 2025.

La rénovation thermique et les mobilités douces en ligne de mire

Plusieurs objectifs sont annoncés par la mairie : la rénovation thermique des bâtiments avec l'utilisation de matériaux plus isolants, la végétalisation des cours d'école pour baisser la température ressentie, l'installation de capteurs de la qualité de l'air pour mesurer la pollution au sein des écoles. L'aménagement des abords des écoles est également programmé pour faire davantage de place aux élèves à pied et à vélo au détriment de la voiture. "on souhaite que les enfants vivent différemment le chemin de l'école, parce que c'est un temps d'imaginaire qui est très important pour la construction de l'esprit de l'enfant plutôt qu'ils arrivent stressés dans une voiture, avec des parents pressés d'aller au travail et stressés à cause de la circulation" précise Fanny Dombre-Coste.

Tous ces thèmes déjà fixés seront élaborés avec les usagers, parents, enfants, enseignants et personnels des écoles.

Fanny Dombre-Coste, élue chargée de l'éducation et de la réussite scolaire à Montpellier Copier