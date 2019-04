La ville de Nice vient d'inaugurer officiellement un nouveau lieu d'accueil Parents-Enfants

Nice, France

C'est le quatrième lieu d'accueil parents-enfants créé à Nice. Les 3 autres sont situés dans les quartiers Pasteur, les moulins et au centre ville. Le principe est toujours le même : accueillir gratuitement, anonymement et sans inscription, les enfants de moins de 6 ans accompagnés d'un membre de leur famille. Les parents peuvent y jouer avec leurs enfants , discuter avec d'autres familles sous les regards bienveillants d'éducatrices et de puéricultrices prêtes à répondre à leurs questions sur l'éducation. L'idée, c'est de créer du lien social et de soutenir les parents qui peuvent rencontrer des difficultés avec leurs enfants dans la vie de tous les jours.