La ville de Nîmes dévoile le projet architectural du groupe scolaire Léo Rousson

C'était la dernière école de type "Pailleron" à Nîmes. Le groupe scolaire Léo Rousson situé dans le quartier du Clos d'Orville va être détruit et reconstruit au même endroit. La ville annonce ce lundi que le jury a retenu le projet de l'agence "HB More Achitectes Nîmes" pour ce projet. Les travaux démarreront à l'été 2021 pour une ouverture en septembre 2023. D'une surface de 2500 m2, le groupe scolaire accueillera 6 classes du CE2 au CM2; 8 dispositifs CP/CE1; 5 classes de maternelles et 2 salles de repos et de motricité.

Les élèves délocalisés pendant deux ans

Pendant les deux ans de travaux, les élèves de maternelles seront acheminés à l'école Emile Gauzy, qui aura bénéficié d'une rénovation d'ici là. Ceux de l'école élémentaire eux seront délocalisés au centre de loisirs du Mas Boulbon, qui sera également légèrement adapté. Les enfants y seront toujours accueillis le mercredi et pendant les vacances scolaires mais le centre ne pourra plus accueillir de classes vertes.

Coût de l'opération : 9,58 Millions d'euros. 35 % seront pris en charge par l'ANRU.

Les arbres apporteront de l'ombre - Ville de Nîmes

Vue de l'intérieur du groupe scolaire - Ville de Nîmes