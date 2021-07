La ville de Nîmes recrute 40 animateurs périscolaires

Alerte job ! Surtout pour les étudiants. La ville de Nîmes recrute une quarantaine d’animateurs pour assurer les temps périscolaires dans les écoles municipales maternelles et primaires, à la rentrée de septembre 2021. Pour pourvoir ces contrats de vacation d’emploi périscolaire, le service jeunesse de la Ville "mène des actions de communication auprès des étudiants, lesquels ont vu leurs ressources être mises à mal par la crise sanitaire", indique la mairie (communiqué).



Toutes les écoles maternelles et élémentaires de la Ville sont regroupées en 49 sites d’Accueils de Loisirs Associés à l'école (ALAé). Leurs missions : concevoir et organiser des temps d'animation sur le temps périscolaire le matin avant l'école, lors de la pause méridienne et en fin d’après-midi après l'école.



Ces jobs étudiants proposent d’encadrer les enfants sur la période d’accueil du matin avant la classe, de 7h30 à 8h30. Sur le temps méridien de 11h30 à 13h30, comprenant un temps de restauration et sur la période d’accueil du soir immédiatement après la classe de 16h30 à 18h30 pour les études surveillées, l’accompagnement à la scolarité, ou encore les accueils de loisirs.



Postuler sur le site nimes.fr : https://www.nimes.fr/jeunesse/travailler.html