La ville de Niort organise un accueil pour les enfants les mercredis après-midi

Ce lundi 22 juin, c'est le retour à l'école en présentiel obligatoire pour les enfants. Pour aider les parents, la ville de Niort a décidé d'organiser un accueil les mercredis après-midi, les 24 juin et 1er juillet. Un accueil type centre de loisirs pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques en maternelle et primaire.

Les enfants pourront être accueillis dans leur école de 7h30 à 8h35 et de 11h45 à 13h30 (tarifs des accueils périscolaires), puis de 13h30 à 18h30 (tarifs des centres de loisirs). Pour le déjeuner, les familles devront fournir un pique-nique dans un sac isotherme (pas de restauration scolaire).

Inscription par mail

L’encadrement sera assuré par les animateurs des centres de loisirs et les référents et animateurs des accueils périscolaires. Au programme : jeux, activités manuelles et physiques dans le respect des règles de distanciation.

Pour inscrire son enfant à l’accueil du mercredi après-midi, envoyer un mail à education.inscriptions@mairie-niort.fr, jusqu’à 17h, la veille. Renseignements auprès du service de l’Education de la Ville de Niort au 05 49 78 73 03.