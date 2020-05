La ville de Pau sonde les parents : qui enverra ses enfants à l'école après le 12 mai ?

Ce retour à l'école, le mardi 12 mai, sera adapté et il faut que la ville s’organise et connaisse, à peu près, les niveaux d'affluence. Les parents d'élèves des écoles paloises ont donc reçu un mail la semaine dernière et sont invités à se signaler, soit auprès de leur école, soit auprès de la mairie au 05.59.27.85.80, avant ce lundi soir (17h) pour dire si leurs enfants retourneront ou pas à l'école, et à la cantine.

Une première estimation pour la première semaine

Mais la ville de Pau n'attend pas une réponse ferme et définitive. Chaque famille pourra faire évoluer son choix, précise Clarisse Johnson Le Loher, l'adjointe à l'éducation. "Mais il était indispensable pour nous d'avoir une petite idée de la fréquentation scolaire sur la première semaine pour pouvoir installer les élèves au mieux dans les locaux", indique l'élue. "Et puis, il y a aussi la question de la restauration scolaire, où les repas ont besoin d'être prévus à l'avance."

Une nouvelle organisation et de nouvelles règles

Pour se plier aux règles d'hygiènes nécessaires en ces temps de pandémie, et pour rassurer les parents, ce retour à l'école sera adapté. C'est toute une organisation qui est revue : la jauge maximale est de 15 élèves, alors pour ne pas la dépasser, une rotation est prévue. Un petit groupe reste avec l'enseignant, et le reste de l’effectif, si il y a trop de monde sera encadré par un animateur du périscolaire dans une pièce différente. Il faut aussi plus de place pour dédoubler les classes, et si une école est trop petite, les enfants seront accueillis dans des tiers lieux : comme des MJC ou des médiathèques de la ville par exemple.

Il y aura de nouvelles règles : la distanciation et les gestes barrières, avec la fourniture de masques à tous les adultes, la possibilité si ils le souhaitent de se faire tester. Il y aura aussi du gel hydroalcoolique et des thermomètres pour prendre la température. Et puis, le nettoyage sera approfondi dans toutes les écoles, avec un passage deux fois par jour désormais.