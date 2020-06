La ville de Poitiers élargit le dispositif 2S2C pour augmenter le nombre d'enfants dans les écoles

Depuis le 8 juin, grâce au recours à des intervenants extérieurs, le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme permet d'augmenter la capacité d'accueil des élèves dans les écoles de Poitiers tout en facilitant le quotidien des enseignants et des parents.

"L'école me manquait", confie Arthur, un élève de l'école maternelle Montmidi à Poitiers qui participe au dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C). Lancé le 8 juin par la communauté urbaine du Grand Poitiers, cette mesure permet de faciliter le retour à l'école des enfants tout en respectant les contraintes du protocole sanitaire du à l'épidémie de Covid-19.

On a chanté et dansé !

Alors qu'une majorité des élèves de l'établissement font cours en petits groupes, une poignée d'enfants, espacés les uns des autres, suivent un atelier d'éveil musical animé par Fanny Pallard, une violoncelliste du Conservatoire de Poitiers.

La dame, elle est aussi venu avec un "loukoulélé"...

"Ce type d'atelier s'adresse aux enfants qui n'ont pas la possibilité d'être accueilli à plein temps dans les écoles, explique Laurence Vallois-Rouet, la première adjointe au maire de Poitiers en charge de l'éducation. Cela permet aux enseignants d'établir des rotations et aux enfants qui ne peuvent pas être accueillis sur les temps scolaires, vont l'être dans les ateliers 2S2C."

250 enfants supplémentaires accueillis grâce au dispositif 2S2C

"Actuellement, 1.700 élèves ont retrouvé leurs salles de classes. Le dispositif 2S2C permettra d'accueillir 250 enfants supplémentaires", affirme la mairie de Poitiers dans un communiqué. 22 écoles de la ville sont concernées. Des enseignants du Conservatoire à rayonnement régional du Grand Poitiers interviennent ainsi dans les écoles Montmidi, Paul Bert, Pérochon, Pagnol et Brel.

Depuis le 15 juin, de nouveaux acteurs sont parties prenantes du dispositif. Des animateurs de cinq maisons de quartiers supplémentaires, des enseignants des Beaux Arts de Poitiers, des éducateurs sportifs ou encore des lecteurs de l'association Lire et faire lire 86 organisent chacun des ateliers 2S2C, tandis que la mairie assure les repas des enfants accueillis.

Les activités proposées misent sur "la resocialisation et le renforcement de la confiance en soi post-confinement". "Les enfants ont vécu, comme les parents, une période assez contraignante. Et le fait de faire autre chose, de penser à autre chose que ce qu'ils ont pu faire à la maison, leur permet de se resocialiser et d'avoir des activités différentes", ajoute Laurence Vallois-Rouet.

Grâce aux 2S2C, le petit Arthur a ainsi pu retrouver son copain. "C'est Alexandro qui me manquait le plus !"