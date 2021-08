La ville de Toulon va équiper toutes ses écoles de détecteurs de CO2

La Ville de Toulon annonce dans un communiqué qu'elle va équiper les 640 classes et les 80 réfectoires de ses 84 écoles maternelles et primaires de détecteurs de CO2.

Pour lutter contre la propagation du virus dans les salles de classes, la Ville de Toulon annonce dans un communiqué qu'elle va équiper toutes ses écoles et ses réfectoires de détecteurs de CO2. La Ville de Toulon compte 84 écoles maternelles et primaires ce qui représente 640 classes et 80 réfectoires.

Conformément à une recommandation du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, cet équipement doit permettre l’aération optimum des salles de classe et des réfectoires de la Ville. Ces détecteurs seront installés, selon la ville, "dès que les procédures règlementaires seront abouties".