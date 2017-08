La ville de Tours profite des vacances pour désamianter certaines écoles

Qui dit que les écoles étaient en sommeil durant les vacances scolaires ? Quatorze établissements tourangeaux ont subi un lifting cet été, dont cinq ont été désamiantées. Des travaux coûteux mais nécessaires dans des écoles souvent vieillissantes.

Ce n'est pas les vacances pour tout le monde en ce moment. Les enfants profitent de leurs derniers jours loin des classes, les enseignants commencent à préparer la rentrée chez eux, et les ouvriers, eux, refont une beauté à plusieurs écoles à Tours notamment. Sur ses 58 écoles maternelles et primaires, la ville a décidé d'en rénover 14 cet été. Elle a investi environ 1,3 million d'euro pour ce "lifting" qui n'est pas du luxe puisque certaines datent de plus de 50 ans. Et pour 5 de ces établissements, il s'agit de lours travaux puisqu'on parle de désamiantage.

Des sols retirés et remplacés

200.000 euros ont été investis pour désamianter les établissements concernés. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit de remplacer le sol des classes, l'amiante se trouvant souvent dans la colle permettant de le fixer. La mairie aurait pu se contenter de recouvrir ceux-ci explique Brice Droineau, l'adjoint chargé des bâtiments communaux, "mais le choix a été fait de les remplacer pour ne pas laisser l'ardoise aux générations futures. Ce sont du reste des travaux qui auraient dû être faits depuis longtemps, mais il faut aussi composer avec des budgets parfois serrés." C'est aussi pourquoi la ville va à l'essentiel cette année. Un seul mot d'ordre : sécurité. La grande majorité des travaux réalisés concernent donc le désamiantage, ou l'installation de matériel anti-incendie notamment. Pour ce qui est de l'esthétique, cela attendra. "C'est comme un particulier qui effectue des travaux chez lui" explique Brice Droineau. "Bien sûr qu'on aimerait faire plus de choses, embellir les écoles, mais nous composons avec un budget, et ma priorité c'est que nos écoles soient sécurisées." Ce travail de désamiantage en tout cas n'est pas terminé, il faudra plusieurs années pour terminer ce travail entrepris depuis déjà plusieurs étés. La ville s'est d'ailleurs munie récemment d'un logiciel de gestion des bâtiments amiantés, et pas seulement les écoles.