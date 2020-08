La ville de Tours veut en finir avec les écoles qui sont de véritables passoires énergétiques

Parmi les chantiers de l'été dans les écoles de Tours, le plus important concerne l'école Michelet. 1,1 million d'euros consacré à la rénovation énergétique. Double vitrage, isolation thermique... Facture énergétique divisée par deux et baisse attendue des émissions de gaz à effet de serre de 65%.

Comme chaque été, la ville de Tours profite des vacances pour s'occuper et rénover certaines de nos écoles. Rénovation énergétique, désamiantage, installation de fibre optique, travaux d'entretien divers, au total, ces chantiers estivaux vont coûter près de deux millions d'euros à la ville.

Dont plus de la moitié consacrée au chantier de l'école élémentaire Michelet, tout près du Palais des Sports. Dans ces bâtiments des années 60, tout est à faire question isolation thermique. C'était une véritable passoire énergétique.

Avec dans le détail, fenêtres à double vitrage, isolation thermique par l'extérieur en laine de bois de 15 cm d'épaisseur et changement des faux plafonds en ajoutant une isolation en ouate de cellulose de 30 cm d'épaisseur.

"Nous avons également posé des brise-soleil en façade pour atténuer l'effet des rayons de soleil et faire baisser la température dans les salles de classe", rajoute Dominique De Ré de la direction architecture et bâtiments de la ville de Tours.

Objectif attendu : diviser par deux la facture énergétique et réduire de 65% l'émission de gaz à effet de serre de cet établissement. En plus bien sûr d'un meilleur confort pour les élèves et les enseignants.

Pour ce chantier d'ampleur débuté en juillet et qui doit durer jusqu'en février 2021, tout ne sera donc pas encore fini pour la rentrée. Des salles de classe en préfabriqué ont donc été installées dans la cour.

D'autres écoles seront également concernées par ces gros travaux de rénovation énergétique. Ainsi que le Palais des Sports

Dans les années à venir, et comme prévu dans le plan écoles lancé par l'ancienne municipalité, d'autres établissements scolaires bénéficieront de ces mêmes travaux de rénovation énergétique. Il s'agit du groupe scolaire Rimbaud (maternelle et élémentaire) , et des écoles élémentaires Flaubert et Giraudoux.

Par ailleurs, la municipalité promet aussi de se pencher sur le Palais des Sports, véritable passoire énergétique lui aussi. S'il n'est plus vraiment question d'agrandir la salle Grenon et doubler sa capacité comme le prévoyait l'ancien maire Christophe Bouchet, la nouvelle équipe et son maire Emmanuel Denis prévoient un plan de rénovation à dominante énergétique pour près de 15 millions d'euros.