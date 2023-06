La ville du Mans ne construira pas d'école dans le quartier de l'université

C'est un serpent de mer vieux de presque 20 ans qui a été enterré pour de bon par la ville du Mans. Envisagé par Jean-Claude Boulard suite au fort développement du quartier dans les années 2000, promis par Stéphane Le Foll dans son programme pour l'élection municipale 2020, le projet d'école primaire dans le secteur Ribay-Université ne verra finalement pas le jour. Une conséquence indirecte de la loi climat-résilience mise en place en France à l'été 2021.

Un projet de 2 000 logements abandonné

La ville avait en effet pour projet de lancer un important programme immobilier de 2 000 logements ZAC des Rougemonts, au nord de la rue de la foresterie. Avec un potentiel de 8 000 nouveaux habitants, la construction d'une école, déjà évoquée depuis des années, devenait alors indispensable et cohérente. Mais entre temps, la donne a changé : la ville et la métropole souhaitent désormais mettre un terme à l'étalement urbain pour se conformer à cette loi climat, dont l'une des dispositions vise à réduire de moitié le rythme de l'artificialisation des sols et la "bétonisation" d'ici 2030. "Nous espérons être une des premières grandes villes à atteindre cette objectif", souligne Christophe Counil, adjoint au maire en charge de l'urbanisme.

Deux derniers lotissements, dont les travaux sont en cours, doivent encore sortir de terre le long de la route de Laval. Mais ça ne suffira pas pour construire une école à plusieurs millions d'euros, estime la ville. D'autant que "beaucoup de familles déjà installées dans le secteur n'ont aujourd'hui plus d'enfants en âge d'aller à l'école", ajoute Christophe Counil. En d'autres mots, "il aurait fallu construire cette école il y a longtemps". Aujourd'hui, c'est trop tard.

Les enfants du quartier scolarisés en primaire continueront donc à bénéficier d'une navette mise en place depuis des années par la Setram pour se rendre à l'école, dans le quartier de l'Epine jusqu'à présent, et aux Ardriers dès l'année prochaine suite au redécoupage de la carte scolaire. Sur la parcelle prévue pour construire l'école, rue Martial-Vivet, c'est le pôle d'excellence des formations sanitaires et sociales qui devrait sortir de terre à partir de l'an prochain.