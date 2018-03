Le collège de la Voulte-sur-Rhône, en Ardèche, va se métamorphoser. La première pierre du nouvel établissement des Trois Vallées a été posée ce vendredi matin.

Cet énorme chantier va durer trois ans et demi. Les bâtiments de l'actuel collège vont être totalement démolis et de nouveaux édifices vont être construits. Une opération complexe puisque les collégiens doivent pouvoir continuer à étudier pendant la durée des travaux. "C'est une opération à tiroirs puisque le site est occupé" explique Stéphanie Janoir, chargée d'opérations bâtiments pour le Conseil départemental de l'Ardèche.

"On rase tout et on recommence !"

"On va procéder par étape, on construit un bâtiment, on déménage, on démolit et on reconstruit pendant 42 mois de chantier" explique Céline Vidalet, architecte du cabinet Atelier 3A.