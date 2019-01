Gros succès de la WebTv de collégiens à Pontoise

La WebTv des élèves du collège Simone Veil de Pontoise cartonne sur la toile. Ils publient un journal télé par trimestre et c'est ce lundi que le nouvel épisode est en ligne. Un vrai JT avec un présentateur, des envoyés spéciaux, des correspondants et des invités de renom.

Pontoise, France

Gabriel Attal en invité vedette ! Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale accorde une interview à la WebTv du collège Simone Veil de Pontoise. Une WebTv qui a de l'ambition ! Avec ses 160.000 vues sur Youtube, des articles dans différents journaux et des passages d’élèves à France 4, le JT né il y a 5 ans se professionnalise. Un nouvel épisode est publié aujourd'hui, comme tous les trimestres.

Ce sont les élèves qui informent

Sur place, à l'entrée du collège un écran diffuse le journal télé en continu : l'élection du conseil d'administration, des délégués, les sorties scolaires etc. Une équipe de dix élèves se prêtent au jeu des envoyés spéciaux et des correspondants. Pour cette édition, Nour s'est occupée du sujet sur l'arrivée des jeunes 6e. Pour elle, cette télé est essentielle : "elle informe mais ce sont des élèves qui informent donc ça les pousse à regarder !"

Nouvelles vocations

Le présentateur vedette c'est Barnabé Lebedel. Il a déjà été interviewé par plusieurs journaux et participé à une émission de Thomas Sotto sur France 4. Une récente notoriété qu'il apprécie particulièrement. Il avoue même que ce projet change ses ambitions, il voudrait maintenant devenir journaliste télé. Ils sont d'ailleurs plusieurs dans l'équipe à vouloir se laisser tenter par cette voie.

Aujourd’hui j’ai rencontré les élèves du ⁦@ClgSimoneVeil⁩ de Pontoise, leur WebTv cartonne ! Ici le présentateur Barnabé Lebedel. pic.twitter.com/duUSOLY2Gx — Laëtitia Heuveline (@LHeuveline) January 11, 2019

20.000 euros de matériel professionnel

Tous les éleves sont filmés en plateau ou devant un fond vert qui servira à incruster des images. Quant à l'écriture, aux tournages, au son, au montage, au mixage, c'est la mission de Jean-Marc Verdrel, à la base secrétaire de direction. Il réalise les reportages sur les heures de cours et les élèves viennent ensuite sur l'heure de midi enregistrer leurs plateaux. Il a réussi à ce que le collège investisse près de 20.000 euros en matériel professionnel. Une ambition partagée par la principale Erika Elisabeth. "Depuis maintenant 2 ans, l'oralité est au coeur des programmes des élèves précise t-elle. Il peuvent aussi développer des compétences sur les domaines de l'argumentation et du débat. C'est une mine de potentialités qui sont ouvertes aux élèves." Et le projet interessent d'autres établissements qui se renseignent pour exporter ce concept de web tv.

Depuis l'arrivée dans les nouveaux locaux, le collège est doté d'un véritable studio professionnel © Radio France - Laëtitia Heuveline

La Web Tv présente sur presque tous les bureaux administratifs du collège... © Radio France - Laëtitia Heuveline