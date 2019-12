Un collectif de parents d'élèves de Lacanau et des environs part en croisade pour la construction d'un lycée. Leurs arguments : les deux lycées d'affectation, Andernos-les-Bains et Le Taillan-Médoc, débordent et la population du Sud-Médoc ne cesse de croître.

Lacanau : mairie et parents d'élèves demandent la construction d'un lycée

Lacanau, France

Un collectif de parents d'élèves vient de voir le jour sous la bannière "Lycée Lacanau Médoc". Jeudi dernier ils ont invité la presse pour présenter leur projet en compagnie de Prune Marzat, adjointe-au-maire en charge de l'éducation.

Selon ces parents, les deux lycées d'affectation débordent : 37 élèves par classe en moyenne à Andernos et plus de 35 au Taillan-Médoc. La population du Sud-Médoc ne cesse de croître, expliquent-ils. Ils pointent également les temps de trajet : plus de deux heures de bus aller-retour, pour un lycéen canaulais scolarisé à Andernos.

On a des enfants qui partent de chez eux à 6h30 et qui reviennent le soir à 19h30. Certains sont épuisés et en difficulté scolaire

- Marie-Hélène Boisseau, du collectif "Lycée Lacanau Médoc"

Le maire de Lacanau, Laurent Peyrondet, ira défendre l'idée d'un lycée sur sa commune ce lundi au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il devrait plaider pour la création d'un établissement d'enseignement général et technique avec une filière pro "hôtellerie-tourisme". Ce lycée pourrait également accueillir les enfants des communes voisines de Saint-Hélène, Saumos, Le Temple, Brach et Carcans.