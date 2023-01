Lagny-sur-Marne : des élèves découvrent des vers dans les pâtes à la cantine

Le repas du midi ne s'est pas déroulé comme prévu ce lundi dans les cantines de Lagny-sur-Marne. Des élèves de deux écoles ont découvert des vers de farine dans leur plat de pâtes, a appris France Bleu Paris auprès de la mairie de Lagny-sur-Marne, confirmant une information du Parisien. Tous les repas des autres écoles de la ville ont été jetés par précaution mais la situation ne présente aucun danger pour la santé assure la mairie.

L'alerte a été donnée un peu après midi ce lundi quand un élève de l'école Paul-Bert s'inquiète d'une "drôle de graine" dans son assiette. Il s'agit en fait d'un vers de farine, ou mite alimentaire. "On s'est d'abord dit que ça venait des cordons bleus alors on a demandé à toutes les écoles d'enlever les cordons bleus", explique Pierre Tebaldini, directeur de cabinet du maire Jean-Paul Michel.

Mais un peu plus tard, un enfant d'une autre école (Jean-Macé) trouve lui aussi un vers mort dans ses pâtes. Les 1000 repas servis dans toutes les cantines de la ville sont alors retirés et jetés. Les enfants reçoivent à la place des salades toutes prêtes, servies normalement les jours de grève.

Des vers vivants dans les paquets de pâtes

La ville a également fait venir les pompiers. "Plusieurs enfants ont vomi, dont certains qui n'avaient même pas mangé à la cantine, il y a sûrement une part d'effet psychologique", souligne le directeur de cabinet du maire. Les vers de farine, dont la consommation est autorisée sous forme de poudre ou d'insecte séché, ne présentent pas de danger pour la santé. "Les pompiers ont été très rassurants, tout le monde va bien".

La ville a procédé à une vérification sur tous les paquets de pâtes. "On a retrouvé des vers vivants", indique Pierre Tebaldini. "On va se retourner vers le fournisseur, Panzani, pour lui demander comment une telle situation est possible et s'assurer que cela ne se reproduise plus".