"Laissez nous revenir" : le cri du cœur des étudiants de Limoges

Avant de rejoindre la manifestation du monde de l'éducation ce mardi après-midi, une quinzaine d'étudiants ont investit un amphithéâtre de la fac des sciences et techniques de Limoges dans la matinée. Ils réclament la reprise des cours en présentiel et pas seulement un jour par semaine.

Ils se disent "à bout", usés et démotivés par les journées à suivre les cours derrière leurs écrans d'ordinateurs et c'est pour réclamer du changement qu'une quinzaine d'étudiants se sont retrouvés dans un amphithéâtre ce mardi matin à la fac des sciences et techniques de Limoges. Des jeunes d'une vingtaine d'années qui semblent porter tout le poids du monde sur leurs épaules. Ils ont même fabriqué un cercueil en carton pour symboliser leur détresse.

Les étudiants de Limoges s'inquiètent pour leur avenir et sont de plus en plus nombreux à se sentir isolés et à broyer du noir en raison des restrictions liées à la crise sanitaire. © Radio France - Nathalie Col

Parmi les élèves mobilisés, Camille Thurmes s'inquiète des appels de désespérés de plus en plus fréquents qu'elle reçoit. Elle préside le bureau des élèves de la filière STAPS (sport) à l'université de Limoges et elle constate que de plus en plus d'étudiants baissent les bras et sombrent dans la dépression. Les idées suicidaires ne sont pas forcément ouvertement évoquées dans ces conversations, mais les récents drames chez les étudiants sont dans toutes les têtes. "Il y a aussi ceux qui n'appellent pas..." souligne également la jeune femme de 21 ans.

Des étudiants de la filière STAPS (sport) brandissent des pancartes devant un bâtiment de l'université de Limoges, pour montrer leur détresse. © Radio France - Nathalie Col

Face à cette détresse, les étudiants se joignent à la mobilisation nationale dans le monde de l'éducation ce mardi. A l'université, ils réclament plus de cours en présentiel. Sachant que pour l'instant seuls les étudiants de première année peuvent revenir en cours en demi-groupes, uniquement pour les travaux dirigés.

Dans les prochains jours, ce devrait être 20% de cours en présentiel pour tous, soit une journée par semaine. "Insuffisant" tranchent les camarades de Camille qui réclament plus de salles, plus de professeurs et plus de personnels administratifs pour permettre une reprise à plus grande échelle, dans le respect des gestes barrières.

"Avoir une pensée pour les étudiants ça ne suffit pas, il faut des actes !" - un étudiant de l'unviersité de Limoges

Pour se faire entendre, les étudiants de l'université de Limoges se mobilisent également devant le rectorat ce mardi après-midi, aux côtés des syndicats enseignants et de lycéens. Ils veulent y voir plus clair pour leur avenir et espèrent que des mesures à la hauteur de leurs attentes, tout en se disant conscients de la situation sanitaire. Pour l'instant, ils ont juste le sentiment d'être "une génération sacrifiée qui n'est pas du tout prise en considération."