Lanarvily : l'organisation explique pourquoi elle suspend le cyclo-cross

Las des contraintes imposées par la Fédération et faute de renouvellement des bénévoles, les organisateurs du cyclo-cross de Lanarvily ont décidé d'annuler l'édition de 2018. Pour la suite, ils espèrent trouver des bonnes volontés pour relancer la course.

"La fédération nous impose de plus en plus de choses..." Patrick Le Her, le président du cyclo-cross de Lanarvily, explique que l'organisation de la compétition est de plus en plus compliquée. Il déplore notamment l'obligation de mettre en place une épreuve féminine, pour pouvoir organiser une épreuve masculine d'importance à l'échelle internationale. Souvent, les frais de transports doivent être pris en charge par l'organisation et ce coût est difficile à supporter pour Lanarvily.

"Avant, on faisait les choses à la bonne franquette! On est des bénévoles, la fédé oublie un peu ça!"

Des contraintes de plus en plus lourdes qui pèsent sur l'organisation et qui ont eu raison de l'enthousiasme de ceux qui portent ces championnats : "Avant, on faisait les choses à la bonne franquette! On est des bénévoles, la fédé oublie un peu ça!" Avec cette suspension de l'édition 2018, les organisateurs espèrent créer un électrochoc, "On a un problème de renouvellement des bénévoles, explique Patrick Le Her, pas pour les bénévoles à la journée, on trouve toujours du monde, mais pour trouver des gens qui s'investissent à l'année. Le but, c'est de transmettre, en se mettant en doublon au début, et en passant la main!"

Au passage, le président du cyclo-cross rappelle aussi que les subventions publiques sont en baisse, ce qui complique l'organisation, même si l’événement n'est pas déficitaire. Il espère vraiment que l’événement repartira sur de meilleures bases en 2019.