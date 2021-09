Trop d'enfants ne mettent pas la ceinture dans les bus scolaires des Pyrénées-Orientales

Tous les ans, l'ADATEEP 66 lance sa campagne de prévention et de sécurité dans les transports scolaires. Cette année, il avait lieu au collège Jules-Verne, au Soler. L'association a rappelé à travers plusieurs ateliers l'importance de certains comportements, à commencer par attacher sa ceinture dans le bus.

"Qui n'a pas mis sa ceinture de sécurité ce matin ?", demande Robert Piquet, président de l'association, à la soixantaine d'élèves présents. Plus de la moitié lève la main, la ceinture n'est pas un réflexe en montant dans le bus. "Les jeunes ont peur des moqueries des plus grands, et donc ils ne la mettent pas", constate-t-il, "Mais même sur un trajet de quelques minutes, il est vital de la mettre", ajoute-t-il.

"Ne jamais passer devant, ni derrière le car à la descente" - Robert Piquet, président de l'ADATEEP 66

Après un temps d'échange avec les élèves de sixième, deux vidéos sont diffusées, avec un rappel des comportements à avoir. Le président de l'association insiste sur la descente du bus : "Ne jamais passer ni devant, ni derrière le car à la descente du bus. Il faut toujours attendre que le car soit reparti pour traverser."

Une campagne qui fait ses preuves

On décompte en France une centaine d'accidents chaque année sur un trajet école-domicile. Il faut continuer à faire ces campagnes de prévention pour la principale du collège, et à surveiller le comportement des élèves à l'année. "C'est vrai que quelquefois, on rappelle quand on voit des comportements qui se relâchent un petit peu, mais en général, nos élèves se comportent mieux", reconnaît Valérie Dupré-Micouleau.

L'ADATEEP a prévu des interventions dans d'autres collèges, mais aussi écoles primaires et centres de loisirs dans tout le département.