Landes : 14 classes de primaire et maternelle pourraient fermer

Inspection académique et syndicats se retrouvent vendredi 17 février pour entériner la prochaine carte scolaire landaise. Entre les fermetures et les ouvertures proposées par le Ministère, les Landes devraient perdre 14 classes de maternelles et de primaires. Le syndicat SNUipp s'y oppose.

L'inspection académique des Landes a rendu sa copie : elle propose 17 fermetures de classes à la rentrée prochaine, 6 ouvertures et 3 fusions, dans le premier degré, c'est-à-dire la maternelle et le primaire. Résultat : 14 classes pourraient disparaître dans notre département, si ces propositions sont entérinées, ce vendredi 17 février. Les syndicats d'enseignants s'y opposent déjà.

Les 6 ouvertures concernent :

* l'école maternelle de Labenne * l'école des Pins à Dax * Saint Pandelon * Pontonx/Adour * l'école élémentaire de Sanguinet * Bénesse Maremne Les 17 fermetures concernent :

* l'école maternelle du Beillet de Mont\-de\-Marsan * l'école maternelle du Carboué à Mont\-de\-Marsan * l'école maternelle Meyrie de Biscarosse * l'école maternelle de Sanguinet * l'école maternelle de Parentis * l'école maternelle d'Hagetmau * l'école élémentaire de Cagnotte * l'école élémentaire de Saugnac\-et\-Cambran * l'école élémentaire de Tercis * l'école élémentaire de Seyresse * l'école élémentaire de Campagne * l'école élémentaire de Carcen Ponson * l'école élémentaire de Mees * l'école élémentaire de Morcenx Gare * l'école élémentaire de Poyartin * l'école élémentaire des Arènes à Saint\-Vincent\-de\-Tyrosse * l'école élémentaire Jules Ferry de Saint\-Martin\-de\-Seignanx Les 3 fusions concernent :

* les écoles maternelles et élémentaires de Carboué (en plus de la fermeture en maternelle) * les écoles maternelles et élémentaires de Péglé * les écoles maternelles et élémentaires Jules Ferry à Saint\-Pierre\-du\-Mont Pourtant, **17 créations de postes d'enseignants sont prévues dans les Landes pour la rentrée prochaine**. "_Ce n'est pas assez_, estime Eric Boulagnon, co\-secrétaire du SNUipp 40\. _Sur ces 17 postes, trois sont alloués à l'enseignement de l'Occitan, deux sont réservés à l'accompagnement des enfants de moins de deux ans, plusieurs sont aussi utilisé pour le dispositif "plus de maîtres que de classes"... il ne s'agit pas de remettre en cause ces dispositifs, ni l'enseignement du Gascon. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a plus assez de postes pour maintenir le nombre de classe dans le premier degré dans les Landes._" Les syndicats ont prévu de s'opposer ces fermetures, vendredi 17 février, date à laquelle la nouvelle carte scolaire sera actée. Mais ils sont pessimistes : **une trentaine d'autres classes sont dans le viseur de l'inspection académique pour des fermetures possibles à la rentrée 2018**.