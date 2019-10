Landes : à la cantine, les écoliers de la côte Sud pèsent ce qu'ils jettent à la poubelle

Saint-Geours-de-Maremne, France

Remplir son assiette c'est chouette, si c'est pour la poubelle c'est bête ! Voilà le slogan d'une affiche qui tapisse en ce moment les murs des cantines scolaires de MACS, la communauté de commune Maremne Adour Côte Sud. Ce mercredi, c'est la 5eme journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour l'occasion, le pole culinaire de MACS, qui s'occupe de préparer et de livrer les repas pour les écoles du territoire intercommunal, a décidé de lancer un défi aux enfants. Le concours de l'école qui jettera le moins de déchets à la poubelle de la cantine. Durant la semaine, chaque école pèse ses déchets à l'issue du repas. Tous les enfants qui participent se verront remettre une entrée pour la piscine de Saint-Geours-de-Maremne.

A la fin du repas, les élèves doivent vider leurs assiettes. Les déchets jetés seront pesés. © Radio France - PF

Mesurer le gaspillage alimentaire

En France l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, avait calculé en 2018 que les restaurants scolaires jetaient en moyenne 44 kg de nourriture à chaque service. Alors qu'en est-il à MACS ? Combien de kilos de nourriture finissent à la poubelle ? "Cela fait des années que l'on travaille sur le gaspillage alimentaire, mais on n'a pas de retours chiffrés", répond Claire Vallet, la diététicienne du pôle culinaire de MACS. "L'objectif, c'était de se servir de la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire pour proposer une opération sur les 30 écoles. Donc on organise des pesés durant quatre jours sur tous les sites pour pouvoir avoir une idée de ce qui est gaspillé sur chaque site et faire une moyenne par rapport à la moyenne nationale."

Claire Vallet, diététicienne du pôle culinaire de MACS. Copier

Reportage auprès des enfants

Au menu de cette journée anti-gaspi : épinards et poisson. Copier

Cette expérience sera reconduite en avril afin de comparer les volumes jetés et voir si les enfants ont été sensibilisés.