Landes : à la rentrée, la cantine sera gratuite à Rion-des-Landes

La cantine sera gratuite pour les élèves de Rion-des-Landes à la prochaine rentrée. La mesure a été votée en conseil municipal ce lundi. Cela concerne environ 250 enfants en primaire et en maternelle.

Cette année, le prix du repas était compris entre 2 euros 30 et 2 euros 10, selon la fréquence à laquelle l’enfant mangeait à la cantine. Mais pour le maire, Laurent Civel, la gratuité a deux avantages. D'abord s'assurer qu'un maximum d'enfants mangent correctement, au moins une fois dans la journée. Et puis, c'est un peu d'air pour le budget des familles. Pour la commune, cette mesure coutera 60 000 euros par an. C'était une promesse de campagne.