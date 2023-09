Landes : après un incendie, des élèves de maternelle font leur rentrée dans des classes en préfabriqués

Encore une rentrée dans des classes en préfabriqués à Tosse (Landes). Situées au fond de la cour, les structures démontables ont été construites pour répondre à l'urgence, après l'incendie qui a ravagé une large partie du groupe scolaire le 18 septembre 2022 . Près d'un an plus tard, les travaux de reconstruction des quatre classes n'ont pas commencé. Et la rentrée 2023 s'annonce compliquée pour la centaine d'élèves de maternelle et leurs professeurs.

"Un bruit infernal"

En huit ans, c'est la première fois qu'Angélique redoute autant la rentrée. Si chacun s'est adapté, cette maîtresse de petite et moyenne section décrit des conditions de travail compliquées. "Les Algeco sont très bruyants. Quand il pleut, je ne peux pas leur lire une histoire", avoue l'enseignante.

Les enfants doivent traverser la cour de récréation pour accéder à l'ancienne bibliothèque transformée en dortoirs. "Il n'y a que quatre toilettes pour 50 élèves de maternelle alors que certains ne sont pas propres", martèle-t-elle. Sa solution provisoire : alléger les quatre classes avec l'ouverture d'une cinquième classe, le temps des travaux.

Les travaux de reconstruction sont espérés en novembre 2023

Le maire de Tosse, Jean-Claude Daulouède, souhaite que les élèves réintègrent au plus vite leur classe. "Le permis de construire va être délivré sous peu", déclare l'élu à France Bleu Gascogne le 1er septembre 2023. Les travaux de reconstruction sont espérés en novembre 2023. L'école qui a brûlé devrait rouvrir ses portes à la rentrée 2024, "si tout va bien", ajoute-t-il.

Le dimanche 18 septembre 2022, à deux jours de son 18e anniversaire, un adolescent de la commune est soupçonné d'avoir volontairement mis le feu à une poubelle, située à l'extérieur de l'école. Il a été arrêté en novembre 2022.