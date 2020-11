Landes : avec le port du masque dès 6 ans, "des enfants ne sont pas venus à l'école"

Ce lundi midi, les parents attendent devant le portail du groupe scolaire des arènes de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes). Ce masque imposé au enfant, "c'est une mesure de protection supplémentaire", a expliqué le ministre de l'Education nationale Jean Michel Blanquer à nos confrères du Parisien. Et cette mesure de "précaution supplémentaire" a été largement abordée entre parents et enfants ce week end avant la rentrée. "J'ai fait un peu de couture, j'ai fait des masques pour son jouet préféré, pour son doudou, il trouve ça rigolo le masque", explique une première maman devant l'école, pas vraiment inquiète de la réaction de son fils.

"Ils ont peur pour la santé du fait du port du masque"

A côté, un père est beaucoup plus inquiet après en avoir discuté avec son fils de 7 ans : "Il m'a dit : écoute papa, je vais avoir mal à la tête, je vais avoir ci, je vais avoir ça ... Alors je lui ai expliqué la maladie, que c'était grave. On espère que ça c'est bien passé ce matin sinon bah ... s'il a trop mal à la tête, on le gardera à la maison".

Et ce père n'est pas le seul au groupe scolaire de Saint-Vincent-de-Tyrosse à avoir envisagé de ne plus mettre son enfant à l'école à cause du masque. C'est ce que confirme Hélène Etchebarne, professeur en CM1. Ce matin, dans sa classe, des élèves manquaient à l'appel : "parce que _les parents ne veulent pas qu'ils mettent le masque toute la journée à l'école_. Ils ont peur pour la santé du fait du port du masque", raconte la professeure des écoles qui explique, en revanche, que les élèves qui sont venus ce lundi matin n'ont pas rencontré de difficulté dans sa classe.

Mais que faire de ces enfants dont les parents refusent le port du masque ? Vont-ils suivre un enseignement à distance ? "Non, il n'y a pas de cours à distance", poursuit Hélène Etchebarne, "tout le monde est censé revenir à l'école. On est dans la discussion à l'heure actuelle avec les parents pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions en classe. Les isoler plus peut-être par rapport au groupe ... bref c'est en discussion". Dès ce lundi soir, l'équipe pédagogique de l'école devait d'ailleurs en discuter en réunion pour trouver des solutions.

Du côté du rectorat, le directeur de cabinet de l'inspecteur d'académie des Landes explique qu'il n'existe pas de dérogation particulière pour ceux qui refuseraient le port du masque, "ce n'est pas une raison valable" pour retirer son enfant de l'école, explique-t-on au rectorat. Le phénomène doit-être à la marge, puisque, interrogé, le directeur de cabinet de l'inspecteur d'académie des Landes nous a répondu ne pas avoir eu de remonté ce lundi sur des élèves absents en raison du masque.

Un masque pirate

Quand les élèves sortent de l'école, tous masqués, Mathéo, 7 ans, n'a pas l'air franchement content, même avec "son masque pirate". "On a très chaud, ça gratte. On a un peu mal à la tête. Quand tu vas à la récrée, tu peux même pas baisser le masque". Une petite fille ajoute : "si on peut au plus vite arrêter, ce serait bien".