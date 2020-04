Landes - carte scolaire : 11 fermetures de classes confirmées

La carte scolaire des Landes est enfin validée. L'Inspection académique, après avoir reporté d'une semaine son premier conseil départemental de l'Education Nationale, a validé ce vendredi 24 avril la fermeture de 11 classes, et l'ouverture de 4 autres à la rentrée 2020. Le département va donc entamer le mois de septembre avec 7 classes en moins, et perdre autant de postes d'enseignants.

600 élèves de primaire en moins

Une perte de classes qui s'explique par une chute du nombre d'élèves de primaire : les Landes vont en compter près de 600 en moins à la rentrée 2020, ce qui devait normalement entraîner la suppression de 25 classes, notamment en milieu rural.

Mais la crise du coronavirus et le confinement ont rebattu les cartes. Le 27 mars dernier, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, face aux circonstances exceptionnelles, a promis qu'aucune classe ne pourrait fermer dans une commune de moins de 5 000 habitants sans l'accord du maire. Sur les 14 petites communes landaises concernées par une fermeture, 12 maires ont refusé de donner leur accord. Ces 12 classes ont ainsi été sauvées grâce à la crise.

Un meilleur taux d'encadrement

Le département s'en est donc finalement tiré avec beaucoup moins de fermetures que prévu, et des classes peu chargées. Les Landes, en perdant 600 élèves mais seulement 7 classes, voient le taux d'encadrement dans le département baisser par rapport aux années précédentes et passer sous la barre des 23 élèves par classe. Un chiffre qui descend à 22 en milieu rural.

Malgré ce bilan, les syndicats enseignants et certains élus restent amers Selon eux, il aurait fallu attendre d'y voir plus clair sur la sortie de crise avant d'établir une telle carte scolaire. Mais pour Luc Pham, inspecteur académique des Landes, il fallait au contraire agir malgré la crise pour rééquilibrer les classes : "le fait de ne rien faire, c'est pire que d'agir. On ne peut pas considérer que sous prétexte de cette crise, même si elle est grave, on arrête tout et qu'on ne prépare pas le lendemain. Or là ce qu'on fait, c'est bien préparer le lendemain, c'est-à-dire améliorer les conditions d'encadrement des élèves, d'être équitable dans le département, être juste, porter une attention aux milieux ruraux, à la question de l'inclusion. Il aurait été regrettable qu'on ne fasse pas ce travail, car à la rentrée et dans les mois qui suivront, ce travail là portera ses fruits".

11 fermetures, 4 ouvertures

Liste des écoles où une classe fermera à la rentrée 2020 :

Ecole maternelle Saint Exupery, Dax

Ecole maternelle Aliénor d'Aquitaine, Labenne

Ecole maternelle de Morcenx la Nouvelle

Ecole maternelle Rober Lasplacettes, Tarnos

Ecole élémentaire Gaston Larrieu, Saint-Paul-lès-Dax

Ecole élémentaire Meyrie, Biscarrosse

Ecole élémentaire, Capbreton

Ecole primaire, Eugénie-les-Bains

Ecole primaire du Carboué, Mont-de-Marsan

Ecole primaire 134 avenue des Ecoles, Soorts Hossegor

RPI Bostens/Gailleres/Pouydesseaux

Liste des écoles où une classe ouvrira à la rentrée 2020 :

Ecole primaire de Souprosse

RPI Lucbardez -Saint Avit

Deux autres classes doivent ouvrir, mais le choix des établissements n'est pas encore arrêté par l'Inspection Académique, qui se laisse de la marge pour pouvoir ajuster les décisions en fonction de la situation à la rentrée.