Landes : ces parents qui refusent de masquer leurs enfants à l'école primaire

Depuis ce lundi de rentrée, le protocole sanitaire a été renforcée dans les écoles primaires, le port du masque est devenu obligatoire toute la journée pour les enfants dès 6 ans dans l'enceinte scolaire. Beaucoup de parents s'interrogent sur les conséquences du port du masque sur les enfants et certains ont passé le cap. Ils ont retiré leur enfants de l'école ou tenté de les envoyer en classe sans masque.

C'est le cas d'Angélique Pereira, mère d'un garçon de six ans en CP à Tarnos. "On ne veut pas masquer notre enfant pour aller à l'école. Je ne conçois pas l'apprentissage de la lecture avec un masque toute la journée pour un enfant en si bas âge", explique l'aide soignante. Alors la famille s'est organisée. Le couple est séparé. Le père restaurateur est fermé. C'est donc lui qui garde l'enfant. La mère prend le relai sur ses jours de repos. La maîtresse de l'enfant a pour le moment accepté de faire suivre les documents étudiés en classe.

"Mon cœur de maman ne l'a pas senti du tout"

L'histoire est un peu différente pour Amandine Oriou, dont l'enfant est scolarisé en CP à Benesse-Maremne. Lundi, elle a refusé de masquer son enfant qui a été accepté en classe : "Mon cœur de maman ne l'a pas senti du tout puisque j'ai vu, qu'en fait, le port du masque n'était pas positif pour cette tranche d'âge là". En revanche le soir même, elle explique avoir reçu un mail de la directrice de son école : " me disant que le mardi, mon fils ne serait pas accepté sans le port du masque. Le mardi matin, je me suis présentée ainsi que d'autres parents avec mon enfant sans masque".

La directrice de l'école, selon la mère de famille, aurait alors proposé des masques chirurgicaux aux parents. "Elle m'a dit tenez. Je lui ai dit non, mon fils ne mettra pas de masque. Elle m'a dit votre fils ne rentrera pas à l'école". Amandine Oriou raconte qu'elle a donc décidé de porter plainte auprès de la gendarmerie de Capbreton qui aurait refusé de la prendre.

Depuis le début de la semaine, c'est donc l'école à la maison pour le fils de cette habitante de Benesse-Maremne. Sans véritable support puisqu'elle n'a pas sollicité l'école pour obtenir des documents de travail et que l'école ne lui aurait pas proposé.

"Maux de tête, anxiété, irritation"

Pourquoi ces parents refusent-ils le masque pour leurs enfants ? Parce qu'ils estiment qu'il a des conséquences sur le moral, sur le développement et sur la santé de leurs enfants. Ce qui n'est pas totalement incongrue quand on pose la question aux enfants.

Mais il n'est pas inintéressant de savoir d'où parle ces anti-masques qui, pour beaucoup, tente de récolter des témoignages via une page Facebook dans l'espoir d'une action juridique d'un avocat parisien d'abord connu pour avoir défendu des footballeurs tel que Zinedine Zidane rapporte nos confrères du Monde. Il s'agit de maître Brusa, devenu depuis le début de la pandémie, une figure de la contestation contre le mesures de restriction.

Toujours dans Le Monde, cet avocat parle de "dictature sanitaire", "d'oppression" et que la Covid n'est qu'une "grippe pour les personnes en bonne santé". Une rhétorique qui conteste la réalité de l'épidémie décrite par les autorités sanitaires et de très nombreux médecins. Et contester la gravité de l'épidémie, c'est aussi un peu le discours des trois mères landaises anti-masques que nous avons contacté par téléphone.

Ces parents anti-masques sont-ils nombreux ?

Ce n'est pas un phénomène de masse. C'est ce que confirme Bertrand Subsol, directeur d'école landais et responsable syndical à l'UNSA : "C'est plutôt des parents qui se posent des questions. Certains expriment beaucoup de doute sur cette mesure", explique le responsable syndical. Dans son établissement qui compte plus de 300 élèves, il affirme qu'aucun parent n'a retiré son enfant. "Ce phénomène existe et peut faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux mais le phénomène n'est pas majoritaire et se règle dans le dialogue", poursuit le directeur d'école. Il reconnait en revanche que le port du masque n'est pas facile à mettre en œuvre pour des enfants. Une réunion entre syndicat et représentant locaux de l'Education nationale est censée se tenir ce jeudi soir. Le sujet devrait être abordé.

"Un nombre limité"

Pourtant, une autre responsable syndicale du premier degré dans les Landes estime que dans chaque classe, environ une famille a décidé de retirer son enfants. Chiffre invérifiable puisque l'inspecteur d'académie des Landes, Bruno Brevet, ne veut pas communiquer de chiffre. Il estime d'abord que c'est trop tôt : "dans le département des Landes, on a 15 000 élèves dans les écoles élémentaires. Sur ces 15 000 élèves, on a un nombre limité de parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants portent un masque". Aura-t-on dans quelques jours un chiffre plus précis ? "Non", répond l'inspecteur d'académie, "il faut voir l'intérêt que cela peut avoir. Moi je préfère être en dialogue avec chacun des parents plutôt que de présenter les choses comme étant un nombre élevé de parents... Ou un nombre faible de parents, je ne sais pas".

Si Bruno Brevet ne veut pas donner de chiffre, en revanche il est très clair sur la réponse que l'institution apporte aux parents. Le masque est obligatoire, c'est la loi, dit-il. Les seules dérogations possibles sont pour les enfants atteints d'un handicap. Pour les autres, pas de masque, pas d'école. Aucun cours à distance n'est prévu, sauf à déscolariser son enfant dans les règles. Car il y a des règles. Rappelons que si l'école n'est pas obligatoire, l'instruction l'est.