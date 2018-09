Pouillon, France

Classeurs, papeterie, matériel pour les arts plastiques... Voilà ce que vont recevoir les 447 élèves du collège Rosa Parks, à Pouillon. Particularité, ces fournitures sont financées grâce à une aide de la communauté de communes du pays d'Orthe-Arrigans. La collectivité donne 12.50 euros par enfant, soit entre 5.500 et 5.600 euros de budget par an.

"C'est un choix politique" explique Bernard Magescas, maire de Misson et vice-président chargé notamment des subventions. A l'heure des restrictions budgétaires dans toutes les collectivités, il faut faire des choix et "le social est un domaine auquel nous sommes très attachés" rajoute l'élu. 5.500 euros environ, sur un budget de 12 millions d'euros, "ça ne pèse pas très lourd dans le budget global de la communauté. Oui, ça nous permettrait de goudronner quelques mètres carrés de plus. Ok ! Et après ? Nous conservons cette aide aux familles".

Une aide de 12.50 euros pour une quarantaine d'euros de fournitures

C'est une action de plus dans la politique sociale pour Bernard Magescas : "Pour nous, ça nous semble très très important." Le collège achète les fournitures en grande quantité, les prix sont donc moins importants et les familles des collégiens peuvent ainsi en bénéficier. "Si les parents devaient acheter individuellement le même volume de produits, ça leur reviendrait environ à 40 euros. Et puis ça permet aussi que chaque enfant ait la même chose. _Un aspect égalitaire entre tous les enfants du territoire_, et c'est aussi important" conclut Bernard Magescas.

Les 6e du collège Rosa Parks Remise recevront les premiers leurs fournitures scolaires ce lundi matin en classe. Bernard Magescas, lui, aimerait étendre cette aide au collège de Peyrehorade à la prochaine rentrée.