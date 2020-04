Landes: des parents d'élèves en colère de ne plus pouvoir utiliser Discord pour l'école à la maison

Depuis le début du confinement et la fermeture des établissements scolaires, les professeurs du secondaire continuent de faire cours via internet. Certains ont eu recours à des plateformes privées. Aujourd'hui, le ministère demande d'utiliser les voies institutionnelles. Incompréhension des parents.

Depuis le 16 mars, les établisssements scolaires sont fermés, pour cause d'épidémie. Pour poursuivre les cours à distance en mode confinement contre l'épidémie de Covid-19 et assurer la continuité pédagogique, les enseignants ont eu recours aux outils mis à disposition par leurs académies comme les espaces numériques de travail (ENT) qui centralisent ressources pédagogiques, échanges formels et exercices en ligne.

Mais face à la récente saturation de ces portails ou par facilité d'utilisation, certains professeurs de collège ou de lycée ont basculé sur d’autres plateformes. Des plateformes privées comme Discord, plus intuitives et plus pratiques que celles de l’Education nationale. Olivier est parent d’élève au collège de Grenade-sur-l’Adour. Il ne tarit pas d’éloges sur ce logiciel. « Il y a une réelle interaction possible sur cette plateforme entre les élèves et les enseignants. On est en milieu rural avec une ADSL qui fonctionne très très mal. Or avec Discord, les élèves peuvent échanger des documents. Mon fils a pu tous les envoyer via cette plateforme. »

Discord dans le viseur du ministère

Jeudi soir, le ministère a sifflé la fin de la récréation. Il demande aux chefs d’établissement et à leurs professeurs de ne plus utiliser des outils numériques autres que ceux proposés par l’État et de proscrire l’utilisation de Discord. La plateforme américaine utilise les données des utilisateurs à des fins commerciales. « C’est rédhibitoire » pour l’Inspection d’académie des Landes qui « ne peut pas promouvoir un outil qui divulgue les données de ses utilisateurs. »

Ce que regrette Olivier. « il y a plus de 95% des élèves qui ont leur compte sur cette application et une présence à 90% des élèves. Les professeurs sont là. Les élèves suivent et maintenant on nous dit qu’il faut tout changer. Il reste 4 jours avant les vacances. On a un sentiment d’écœurement. Ça a marché pendant 4 semaines, laissez-nous au moins cette plateforme jusqu’aux vacances. »

Les outils institutionnels fonctionnent -Serge Tauziet

Pour rassurer les parents et les professeurs, Serge Tauziet, directeur de cabinet de l'inspection académique des Landes assure que la situation des solutions d’ENT s’est nettement améliorée. « Au début, c’est vrai, il y avait des dysfonctionnements dus à l’afflux massif des connections, reconnait Serge Tauziet. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. La situation s’est régulée. » Et d’insister sur la nécessité d’utiliser les voies institutionnelles pour les cours à distances. « Ces voies répondent pleinement aux conditions de sécurité et à la protection des données. » Les chefs d'établissements dont les enseignants utilisent des plateformes privées sont appelés à trouver une solution très rapidement. L'Inspection académique des Landes rappelle l'existence de plusieurs outils comme le CNED et Pronote.