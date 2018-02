Villeneuve-de-Marsan, France

Le débat entre pro et anti-corrida s'invite au collège ! L'ancien matador de toros et actuel directeur de l'école taurine Adour Aficion, Richard Milian, devait intervenir ce vendredi au collège Pierre Blanquie, à Villeneuve-de-Marsan. Il était invité pour parler de tauromachie dans le cadre d'un voyage scolaire à Valence, en Espagne.

Apaiser les esprits

Depuis l'annonce de sa venue la semaine dernière, l'établissement scolaire mais aussi la mairie sont assaillis de messages pour dénoncer cette venue, notamment de la part d'associations de protection animale et anti-corrida. Face à la polémique, la principale Cathy Dupouy a décidé d'annuler purement et simplement : "Nous avons besoin de sérénité et nous ne voulons pas être accusés de prosélytisme".

C'est un professeur d'espagnol qui a eu cette idée, "qui cru bien faire et ne pensait pas à mal" explique la responsable du collège. Dans le cadre du voyage à Valence, qui n'est pas obligatoire, les élèves vont visiter les arènes de Valence et il semblait bon à l'enseignant "d'avoir quelqu'un du cru pour parler de l'économie qui entoure la tauromachie" rajoute Cathy Dupouy.

Mr le Ministre @jmblanquer malgré la circulaire de 2008 qui stipule "il n'est pas dans le rôle de @EducationFrance d'assurer la promotion de la corrida auprès des enfants" un matador sera présent au collège Pierre Blanquie (Villeneuve de Marsan) ce 9 fév à 10h. Vous devez agir. pic.twitter.com/p0Ug9MTaCo — Daniel Raposo (@DANIEL_R_64) February 6, 2018

La Fondation Brigitte Bardot s'est saisie de la question. Dans un tweet, son représentant dans le Sud Ouest a directement interpellé le ministre d'Education. Alors, cette annulation pure et simple "satisfait" Daniel Raposo : "La corrida, la tauromachie qui est considérée comme des sévices graves et des actes de cruauté sur animaux en France, n'a pas à avoir de tribune sur les bancs de l'école. J'imagine qu'il aurait parlé de sa passion et de sa profession et je pense qu'il aurait mis la culture en avant... Ce qui n'est pas du tout culturel puisque ça a été désinscrit à l'inventaire du patrimoine immatériel de la France. Don il aurait fait son "prosélytisme" comme c'est inscrit dans la directive du ministère de l'Education Nationale : l'école n'a pas à faire la promotion de la tauromachie."

Une intervention avant tout pédagogique

De son côté, Richard Milian ne semble pas surpris, ni en colère de cette décision. Son intervention devait relever de "l'ordre pédagogique et culturel. Le but ce n'est pas d'obliger des personnes à aimer la corrida, c'est simplement de parler de ce qui nous anime, parce que ça fait partie de notre culture", explique t-il.

Ce n'est pas la première fois qu'une intervention est annulée. Les responsables des établissements "ne veulent pas de polémique et de problème. Ils font marche arrière. Personnellement, ça me fait sourire, ça ne me gêne en rien, mais c'est dommageable parce que c'est simplement dire ce qui nous anime, ça fait partie de notre patrimoine", rajoute le matador à la retraite.