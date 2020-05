Landes: fin du suspens pour l'oral du bac de français

L'oral du bac de français prévu à partir du 26 juin 2020 sera-t-il maintenu ou annulé ? Les élèves de Première seront fixés ce jeudi, après les annonces d'Edouard Philippe qui doit présenter la seconde phase de déconfinement prévue le 2 juin. C'est à cette date que pourraient rouvrir les lycées situés en zone verte.

Le ministre de l’Education a reçu ce mercredi matin syndicats enseignants et représentants lycéens, avant de donner sa décision finale. Mais Jean-Michel Blanquer est clair: "Dans mon rôle, mon souhait est que les élèves apprennent et de leur dire : préparez vos textes", et on verra si l'on fait des aménagements".

Pourquoi s'embêter à organiser un oral alors que c'est une année pourrie! - Sabine

A Mimizan, Sabine est la maman de Lison, 16 ans, en 1ière générale. Elle ne comprend pas un éventuel maintien de l'oral du bac de français. " Pour moi, ça devrait être une année blanche, s'agace la mère de famille. Il y a 2 jours, j'ai eu sa prof de français au téléphone. Elle-même ne sait pas trop ce qui va être noté, ce qui ne va pas l'être. Est-ce que l'oral va être maintenu ou pas. Eux-mêmes sont largués. Donc imaginez les élèves! C'est le flou pour tout le monde." Pour Sabine, maintenir l'épreuve serait "bizarre, infondé et ridicule". Et d'évoquer la motivation des lycéens, soumise à rude épreuve. _"_Un coup on leur dit, tu vas le passer. Un coup on leur dit, tu ne vas pas le passer!". La mère de famille va jusqu'à proposer de reporter l'épreuve à janvier prochain, "ce qui serait plus serein pour les lycéens".

Un climat d'incertitude

Lison, 16 ans, a fait des fiches sur les 18 textes au programme qu'elle consulte régulièrement. Elle se dit prête si l'oral devait être maintenu. "De toute façon, on n'a pas le choix. Avec les copains, on en discute et on a plein d'incertitudes. On en avait déjà sur la réforme du bac qu'on inaugure cette année. Et là c'est une incertitude supplémentaire mais on est impuissant. En plus, c'est compliqué de rester motivé."

Une pétition a déjà recueilli près de 100 000 signatures

Aujourd'hui, alors que l'attente va être levée, professeurs et élèves sont nombreux à demander l'annulation de cet oral. "Il faut renoncer à cet oral" assure Viviane Youx, présidente de l’Association pour l’enseignement du français. "L"oral, ça se travaille" renchérit Sonia Molet. La secrétaire départementale SNES-FSU 40 et également professeur de Lettres au lycée Duruy à Mont-de-Marsan insiste: "un oral ne se prépare pas à distance. Et ce n'est pas inné!"

Une pétition Bac 2020 : NON au maintien de l'épreuve orale de Français ! lancée il y a 2 mois a déjà recueilli près de 100 000 signatures.