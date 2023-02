Landes : grève des enseignants de la cité scolaire Gaston Crampe à Aire-sur-l'Adour

Cela fait des semaines que les enseignants font du bruit auprès des élus et du rectorat. La cité scolaire Gaston Crampe à Aire-sur-l'Adour (Landes) risque de perdre 4 postes et 3 classes, au lycée et au collège à la rentrée prochaine. "Chaque fois, c'est nous", martèle Karine Vicedo, enseignante de français au lycée depuis 17 ans, et autant d'années de restrictions budgétaires. L'intersyndicale, composée de la CGT Éduc'action et le Snes-FSU, appelle à la grève lundi 20 février.

"Chaque fois, c'est nous !"

La carte scolaire pour la rentrée 2023-2024 se dessine, et avec le budget alloué. Les enseignants ont déjà obtenu une rencontre fin janvier avec l'Inspecteur d'académie, et des moyens supplémentaires. "Nous avons pu récupérer 78 heures et 2 postes et demi mais le compte n'y est pas", insiste insatisfait Bruno Decriem, professeur d'histoire, et syndiqué. L'avenir professionnel de leur collègue de 56 ans est en jeu.

Des classes surchargées

Les parents d'élèves se joignent aussi au mouvement de colère. La FCPE et la Peep ont lancé une pétition en ligne , qui a à ce jour récolté plus de 1.000 signatures. La représentante locale de la FCPE, Vanessa Marquess s'inquiète pour la scolarité de son fils, en classe de 3ème. "Les classes vont être surchargées, jusqu'à 30 élèves, avec certains en grande difficulté", dénonce la mère aturine.

Un établissement excentré, des enseignants isolés

Une colère qu'entend l'inspecteur d'académie, qui ne cesse de répéter son investissement. Selon lui, la carte scolaire 2023 se justifie par la baisse depuis deux ans des effectifs : 33 élèves en moins et donc des suppressions de classes. Le calcul n'est pas bon, selon l'intersyndicale car il ne prend pas en compte les élèves venus d'autres départements, comme le Gers. En 2022, ils sont 502 collégiens et 1275 lycéens.

Derrière cette bataille de chiffres, à Aire sur l'Adour, les enseignants se sentent surtout isolés. "Notre établissement n'est pas situé dans une grande ville comme Mont-de-Marsan ou Dax, ni sur la côte landaise mais nos élèves en milieu plus rural méritent le même traitement", ajoute Karine Vicedo, en grève.

Le cortège s'élance à à 11h de la cité scolaire Gaston Crampon, direction la mairie d'Aire-sur-l'Adour. Une rencontre entre l'intersyndicale et le maire est prévue.