Landes : ils manifestent pour défendre les langues régionales et contre la contre la réforme du lycée

Ils étaient une vingtaine mobilisés devant la préfecture des Landes ce samedi, pour soutenir l'enseignement des langues régionales. Un appel national lancé par le collectif "Pour que vivent nos langues", en colère contre la réforme du lycée et du baccalauréat. Le cortège landais s'est réuni devant la préfecture des Landes avant de se diriger vers l'inspection académique.

Une question de vie ou de mort du Gascon, dérivé de l'Occitan

Selon le collectif, la réforme mise en place il y a un an laisse trop peu de place aux langues régionales. Selon Paul Faury, vice-président de l'Association pour la culture populaire dans les Landes (ACPL), choisir une option langue régionale ne représenterait que 1% de la note globale du bac. "Les élèves sont obligés de choisir entre la filière langue régionale et les autres filières fondamentales, comme les autres langues vivantes . Alors que les options latins et grecques sont compatibles avec d'autres matières. Le nombre d'élèves choisissant l'Occitan va considérablement baisser", regrette Paul Faury.

Si la langue disparaît, c'est tout le reste qui partira avec - Paul Faury, vice-président de l'ACPL

Le vice-président, présent à la manifestation, souhaite que la langue régionale occupe la même place que les langues mortes : "C'est une question de vie ou de mort pour la langue. La seule façon de l'enseigner, c'est de la transmettre aux enfants, et de la socialiser. Qu'elle prenne de la place dans l'espace publique."

"La langue c'est le noyau dur d'une culture, c'est une façon de vivre. Ici, les Gascons sont attachés à leur façon de vivre : les fêtes, la course landaise, le rugby, la gastronomie... Si la langue disparaît, c'est tout le reste qui partira avec", souffle Paul Faury.

Le cortège landais s'est réuni devant la préfecture des Landes avant de se diriger vers l'inspection académique © Radio France - Lou Bourdy

Une langue du cœur, riche et irremplaçable

Selon Anne-Marie Lailheugue, maire de la commune de Maylis et enseignante, la préservation de la langue Occitan, et donc du Gascon, est primordiale : "C'est une langue de cœur, très riche et variée. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'en Gascon, des mots qui ne peuvent pas être traduits en Français." Selon elle, la langue régionale est un moyen de fédérer une société, lier les générations en entre elles, et maintenir les traditions qui font vivre les Landais.

Selon la dernière étude menée par l'Office public de la langue occitane (OPLO), la situation a empiré pour l'Occitan ces dix dernières années : seulement 6% de la population parle l'Occitan, une pratique en baisse en Aquitaine et en Midi-Pyrénées. Parmi eux, 10% lisent en occitan et 1% écrit dans la langue. Ce samedi, à Bayonne, environ un millier de personnes ont manifesté entre la mairie et la sous-préfecture à partir de 11 heures.