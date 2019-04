Landes : l'école de Sainte-Foy restera ouverte à la prochaine rentrée

La carte scolaire prévoyait la fermeture d'une classe dans le regroupement pédagogique à la prochaine rentrée. Les élus avaient choisi de fermer la seule classe et donc l'école de Sainte-Foy. Ce mardi, l'inspection académique des Landes a fait marche arrière.

Sainte-Foy, Landes, France

L'école de Sainte-Foy, dans les Landes, va rester ouverte à la rentrée prochaine. Soulagement pour le maire de cette commune, et pour les habitants qui étaient attachés à cette petite école. L'inspection académique des Landes, qui voulait fermer l'école à la rentrée prochaine, y renonce aujourd'hui. Cela fait suite aux annonces d'Emmanuel Macron, la semaine dernière. Le président de la République avait fait savoir qu'il ne voulait plus voir d'école fermer d'ici la fin de son quinquennat sans l'accord du maire. Et comme à Sainte-Foy le maire est opposé à la fermeture, eh bien l'établissement restera ouvert. C'est officiel donc depuis ce mardi après-midi. "C'est une excellente nouvelle pour les enfants d'abord, pour les parents, les habitants, les élus. Il y a eu _une explosion de joie_, quand les enfants ont appris la nouvelle", raconte Didier Pauliat.