Landes : l'examen de la nouvelle carte scolaire reporté d'une semaine

Le feuilleton du projet de carte scolaire dans les Landes n'en finit pas : le conseil départemental de l'Education Nationale de ce vendredi 17 avril n'a pas pu se tenir, et a été reporté à la semaine suivante. Il manquait à l'appel Xavier Fortinon, le président du Conseil départemental, et Renaud Lagrave, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Les deux élus, opposés au projet de carte scolaire qui prévoit 11 fermetures de classes et une ouverture à la rentrée prochaine, ont décidé de boycotter la réunion et veulent reporter au-delà de la crise du coronavirus toute prise de décision.

La réunion, qui doit se tenir en présence des élus, des syndicats et des représentants de l'Education Nationale, a donc été reportée à la semaine prochaine, le vendredi 24 avril. Et puisqu'il y a eu report, le quorum, c'est-à-dire la présence de tous les acteurs, n'est plus une obligation pour présenter le projet de carte scolaire. La poursuite du calendrier pourra donc se faire.

"C'est comme si rien ne changeait" grondent les élus et les syndicats

De quoi cristalliser davantage les tensions autour du projet. Les syndicats y sont déjà opposés. Les représentants de FO ont fait savoir qu'ils envisageaient de ne pas se rendre à la prochaine réunion. Pour eux, poursuivre ce projet en pleine crise du covid-19 n'a pas de sens : "ils sont pressés, mais ça nous choque" explique Philippe Ulysse, représentant FO et directeur d'école à Saint-Martin-de-Seignanx. "Le ministère essaye de nous faire faire une continuité pédagogique qui n'en est pas une, les parents d'élèves sont confinés, n'ont pas de vision sur la rentrée du 1er septembre 202 et n'ont pas encore inscrits leurs enfants, donc il se pourrait que les chiffres enregistrés maintenant ne soient pas les mêmes que dans un ou deux mois, quand le confinement sera terminé" .

Même impression du côté des élus. Pour Xavier Fortinon, maintenir ce Conseil départemental de l'Education nationale a peu de sens, en pleine crise du coronavirus : "Tout ça nous paraît décalé. On a l'impression que, quoi qu'il arrive, l'administration continue sa route quel que soit les crises que l'on traverse. D'un côté on a un Président de la République qui nous explique que le monde d'après ne sera pas celui du monde d'avant, et de l'autre on continue à enregistrer des suppressions de postes. Comme si rien ne changeait".