Landes: la cantine à un euro pour tous les écoliers de Pouillon

La cantine sera désormais à 1 euro pour tous les écoliers de Pouillon. Le conseil municipal doit voter la mesure le 7 septembre prochain. Pouillon profite ainsi d'un des dispositifs de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, lancée en septembre 2018 par Emmanuel Macron. A savoir: les repas à 1€ pour les élèves défavorisés des écoles primaires.

A travers l'application de ce dispositif aux écoliers de Pouillon, le maire entend traduire une "volonté naturelle de faire en sorte de mieux vivre. Pour la population en général et les enfants en particulier." Dans les textes, le dispositif vise les familles les plus fragiles. Patrick Vilhem en a décidé autrement. A Pouillon, ce tarif de 1€ sera pour tous les enfants. "Normalement il aurait fallu passer par les coefficients familiaux. Mais on s'est débrouillé pour que tout le monde soit pareil. Les enfants n'ont rien à voir avec le coefficient familial des parents. La nourriture est la même pour tout le monde. Et puis, à force d'aider les plus faibles, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de classes moyennes qui passe à l'as. Alors moi, je préfère dire que c'est pour tout le monde pareil. Un euro et on n'en parle plus. C'est bénéfique pour les enfants et c'est ça le plus important. "

250 repas sont servis chaque jour à la cantine scolaire de Pouillon

L'élu fait les comptes. "Un repas à la cantine fait chez nous 5,09€ que l'on facturait jusqu'à présent à 2,90€. On passe à 1€. Pour une famille, ça constitue une aide de 300 euros supplémentaire sur l'année puisque les enfants mangent à la cantine environ 160 fois par an." Patrick Vilhem reconnait que la mesure un coût pour la commune. Mais "l'important, c'est que tout le monde s'y retrouve et qu'il y ait du progrès."

Depuis 2018, peu de communes s'étaient emparées du dispositif. Le gouvernement a donc décidé d’augmenter la subvention aux communes. Désormais, l’aide est de 3€ par repas, contre 2€ auparavant. A Pouillon, quelques 250 repas sont servis chaque jour à la cantine scolaire.