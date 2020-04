Landes : la carte scolaire devrait entériner 11 fermetures et 1 ouverture de classes pour la rentrée prochaine

Le projet de l'inspection d'académie a été présenté mardi après-midi aux syndicats enseignants. Il va être voté ce vendredi lors du CDEN, le Comité Départementale de l’Education Nationale. Cette dernière mouture de la carte scolaire, qui devrait donc être validée aujourd'hui, prévoit 11 fermetures de classe pour une ouverture (voir liste ci-dessous).

Plus de 26 élèves par classe

Parmi les écoles qui devraient perdre une classe à la rentrée : l’école maternelle Robert Lasplacette, à Tarnos. L’une de ses quatre classes est menacée. Ce qui selon les parents d’élèves porterait les effectifs à plus de 26 élèves par classe. En raison du confinement et de la situation en France, le gouvernement a pourtant annoncé qu'il renonçait à de nombreuses fermetures de classes pour la rentrée prochaine, mais cet engagement ne concerne que les zones rurales. Et pas les villes comme Tarnos. Les parents d'élèves ne décolèrent pas : ils ne comprennent pas qu'en cette période de confinement, l'élaboration de la carte scolaire ne soit pas suspendue.

Pas de confinement pour la carte scolaire

"Nous sommes confinés chez nous, nous devons gérer notre travail, l'école des enfants, la logistique de la maison, nous ne pouvons pas nous mobiliser, ni manifester notre mécontentement, et pendant ce temps-là, l'inspection académique continue à prendre des décisions comme si de rien n'était. C'est inadmissible" témoigne Micaela, représentante des parents d'élèves, elle-même maman d'une petite fille en moyenne section. "La mairie a été fermée, ce qui fait que depuis mi-mars, aucune nouvelle inscription n'a pu être prise pour la rentrée de septembre. Donc on ne connaît même pas les effectifs !" poursuit-elle. "Le gouvernement met tout sur pause le temps de traverser cette crise sanitaire, mais pas la carte scolaire. Hors ce sont des décisions qui vont impacter l'avenir de nos enfants. "

Les parents d'élèves de l'école de Tarnos se mobilisent depuis des mois pour tenter de sauver leur classe. Ils ont déjà organisé plusieurs manifestations (carnaval, concert de casseroles...), lancé une pétition en ligne et écrit au ministre de l'éducation nationale, à la rectrice de l'académie de Bordeaux ainsi qu'au DASEN des Landes. En vain jusqu'à maintenant.

11 fermetures de classe envisagées par l'inspection académique :

Ecole maternelle Morcenx-La-Nouvelle

Ecole maternelle Dax – Saint-Exupéry

Ecole maternelle Labenne – Aliénor d’Aquitaine

Ecole maternelle Tarnos – Lasplacettes

Ecole élémentaire Saint-Paul-lès-Dax – Gaston-Larrieu

Ecole élémentaire Biscarrosse – Meyrie

Ecole primaire Eugénie-les-Bains

Ecole primaire Mont-de-Marsan – Carboué

RPI Bostens/Gaillères/Pouydesseaux

Ecole primaire Soorts-Hossegor

Ecole élémentaire Capbreton

Une ouverture de classe envisagée :