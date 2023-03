Landes : "le gascon est plus riche que la langue française" affirme une universitaire montoise

A l'occasion de la semaine de la langue française, un collectif d'universitaires adresse une pétition qui a recueilli 10 000 signatures pour demander d'inscrire dans les programmes scolaires des œuvres écrites en langues régionales. La landaise Céline Piot, maître de conférence à l'Inspé de Mont-de-Marsan (ex IUFM) est l'une des porte-parole de ce collectif.

France Bleu Gascogne : À quoi ça sert d'apprendre encore aujourd'hui des langues régionales comme le gascon à l'école, ça n'est pas un combat d'arrière garde ?

Céline Piot : Alors ça, c'est l'image qu'on a, mais justement apprendre les langues dites régionales offre plein d'intérêt pour les enfants. D'abord, c'est montrer que les langues sont vivantes. Il y a de la création culturelle en gascon. Et puis, apprendre plusieurs langues et surtout quand on est petit, c'est ouvrir l'oreille et avoir des compétences pour apprendre d'autres langues. Par exemple, le gascon est très riche en phonèmes, beaucoup plus que le français. Le français a une trentaine de sons quand le gascon en a une cinquantaine. Et donc, déjà petit, on a ouvert l'enfant à des sonorités qu'il n'a pas dans le français.

Mais justement, ne ferait-il pas mieux d'apprendre l'anglais ?

Céline Piot : Il n'y a aucune concurrence entre les langues. Si on parle des langues régionales, il n'y a pas de combat passéiste ou nostalgique, mais c'est bien pour être dans la diversité, la richesse culturelle et montrer que ces langues existent.

Vous voulez faire entrer dans le programme scolaire des textes d'auteurs qui ont écrit à l'époque dans ces langues régionales. Des textes qui seraient alors traduits en français ?

Les programmes scolaires évoquent des auteurs français, mais aussi des auteurs étrangers, et ça évidemment, c'est très bien. On apprend du Shakespeare, du Sophocle, du Kafka et ça, c'est très très bien. Mais finalement, les enfants ne savent même pas qu'il y a eu de la création dans d'autres langues sur le territoire français. Par exemple, Frédéric Mistral, provençal, a été prix Nobel de littérature en 1904 et pas grand monde ne le sait. "Mireille", est une œuvre magnifique. Donc, pouvoir avoir accès en traduction française, c'est permettre l'accès à cette langue commune, mais c'est aussi se dire qu'un petit enfant du Pays Basque, de Bretagne ou d'Alsace va savoir qu'un Occitan, un Créole ou un Alsacien a écrit aussi dans des langues autres que le français.

lien vers la pétition : ici