Landes : le syndicat FSU fait le bilan d'une rentrée scolaire compliquée par la crise sanitaire

Depuis le 1er septembre, jour de la rentrée des classes, les suspicions de Covid ou les cas positifs se multiplient dans les établissements scolaires landais, notamment dans les écoles. Ce mardi matin, l’école primaire de Bretagne-de-Marsan a fermé ses portes après que trois enfants ont été testés positifs à la Covid-19.

Une rentrée compliquée dans les écoles

La rentrée scolaire 2020/2021 est donc une rentrée compliquée pour les élèves, leurs enseignants mais aussi les parents. « Ça devient de plus en plus compliqué, les cas se multiplient. _Les collègues ont à faire face à des situations dans l’urgence_. Ils n’ont pas accès à une documentation officielle qui les aide à suivre une marche bien précise et ça les met en difficulté » constate Cathy Blain, directrice de l’école du Carboué à Mont-de-Marsan et secrétaire départementale du SNUIPP FSU. Quand une école ferme, les parents ont droit à une autorisation spéciale d’absence pour garder leur enfant mais il faut aussi un document administratif officiel « qu’on n’a pas dans les écoles » ajoute Cathy Blain.

Le masque obligatoire dans les collèges et lycées

A ce jour, il n’y a eu aucune fermeture dans les collèges et lycées landais. Cependant, la rentrée est également compliquée dans le secondaire. Le port du masque est obligatoire toute la journée en salle de classe comme dans la cour. Une situation pas toujours facile à vivre reconnait Nicolas Fayemendy, secrétaire départemental de la FSU et professeur de SVT au lycée Duruy : « Autant en salle de cours, quand ils sont 35 serrés dans une classe, ils comprennent le masque ; autant quand ils sont dans la cour et qu’ils sont à 2 mètres de distanciation d’un camarade, ils ont du mal à le respecter. »

Des élèves sans enseignants

La conférence de presse de rentrée du syndicat FSU a également été l'occasion de faire le point sur les dotations de postes d’enseignants dans les Landes.

Selon la FSU, il manque 13 enseignants dans les établissements landais, notamment en technologie. « Il maque des profs, non pas parce que les profs ont prolongé leurs vacances. Il s’agit en fait de personnels manquant dans l’éducation nationale suite à des départs à la retraite non remplacés. On a 13 personnels manquants dont, notamment 5 en technologie. C’est une situation inquiétante. Pour pallier les départs à la retraite non remplacés, on embauche des contractuels qui viennent enseigner à nos élèves. Cependant, il est difficile d’en recruter. Ça ne court pas les rues vis-à-vis du salaire relativement faible. Parfois ils viennent de Pau, Bayonne et Bordeaux et ils lâchent une grande partie du salaire sur les frais de route donc ils font le choix de ne pas venir dans les Landes. C’est comme ça que nos élèves se retrouvent sans professeurs face à eux » explique Nicolas Fayemendi.